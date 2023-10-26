Токаев принял в Акорде министра Балаеву
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял главу Министерства культуры и информации Аиду Балаеву, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает официальный сайт пресс-службы президента, Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о текущей работе и перспективах деятельности министерства.
Глава государства был проинформирован о результатах реорганизации министерства, новых проектах, направленных на развитие сфер культуры и информации, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, семейной и молодежной политики.
Также Аида Балаева представила план работы по развитию креативной индустрии, усовершенствованию кино- и книжной индустрии, подготовке ряда законопроектов.
В завершение встречи Токаев поставил перед министерством ряд конкретных задач по дальнейшему продвижению данных направлений.
Напомним, в начале сентября указом главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане были созданы пять новых министерств:
- Министерство водных ресурсов и ирригации РК;
- Министерство транспорта РК;
- Министерство промышленности и строительства РК;
- Министерство культуры и информации РК;
- Министерство туризма и спорта РК.
Позже Аида Балаева была назначена министром культуры и информации РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2042607-tokaev-prinyal-v-akorde-ministra-balaevu/