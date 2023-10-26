Токаев принял в Акорде министра Балаеву

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял главу Министерства культуры и информации Аиду Балаеву, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный сайт пресс-службы президента, Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о текущей работе и перспективах деятельности министерства.

Глава государства был проинформирован о результатах реорганизации министерства, новых проектах, направленных на развитие сфер культуры и информации, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, семейной и молодежной политики.

Также Аида Балаева представила план работы по развитию креативной индустрии, усовершенствованию кино- и книжной индустрии, подготовке ряда законопроектов.

В завершение встречи Токаев поставил перед министерством ряд конкретных задач по дальнейшему продвижению данных направлений.

Напомним, в начале сентября указом главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане были созданы пять новых министерств:

Министерство водных ресурсов и ирригации РК;

Министерство транспорта РК;

Министерство промышленности и строительства РК;

Министерство культуры и информации РК;

Министерство туризма и спорта РК.

Позже Аида Балаева была назначена министром культуры и информации РК.