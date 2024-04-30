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Токаев принял главу парламента Сингапура

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Касым-Жомарт Токаев и Сеа Киань Пен
Касым-Жомарт Токаев и Сеа Киань Пен. Фото: Акорда

Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с главой парламента Сингапура Сеа Киань Пеном, который прибыл в Астану вместе с делегацией, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда принял парламентскую делегацию Сингапура во главе со спикером Сеа Киань Пеном.

Встреча прошла в дружественной и продуктивной обстановке, отражая глубокие отношения и стремление сторон к дальнейшему расширению двусторонних связей.

"Мы надежные, проверенные временем партнеры. Многое уже сделано для укрепления наших связей, но в то же время мы ставим перед собой высокие цели по дальнейшему развитию нашего сотрудничества", – сказал президент.

Встреча Токаева с Сеа Киань Пеном
Встреча Касым-Жомарта Токаева с Сеа Киань Пеном. Фото: Акорда

По мнению главы государства, парламентская дипломатия играет важнейшую роль в укреплении международного сотрудничества и содействии диалогу между странами.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, на сегодняшний день в Казахстане действуют более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем инвестиций в экономику Казахстана превысил 1,4 млрд долларов.

Сеа Киань Пен выразил благодарность главе государства за гостеприимство и отметил имеющийся огромный потенциал для углубления сотрудничества.

Сеа Киань Пен в Астане
Сеа Киань Пен в Астане. Фото: Акорда

В пресс-релизе Акорды отмечается, что на встрече особое внимание было уделено перспективам экономического и инвестиционного взаимодействия. Также были обсуждены вопросы региональной и международной повестки.

Напомним, в феврале глава государства Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение с Сингапуром о поощрении и взаимной защите инвестиций. Основной задачей данного соглашения является создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности.

В мае 2023 года президент Сингапура Халима Якоб посетила Казахстан с государственным визитом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил главу Республики Сингапур орденом "Достық" І степени.

Тогда президент РК отмечал, что за 30 лет дипломатических отношений Казахстаном и Сингапуром были налажены доверительный политический диалог и активные межпарламентские связи.

Халима Якоб похвалила Касым-Жомарта Токаева за знание нескольких языков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2093657-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-parlamenta-singapura/

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