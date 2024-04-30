Токаев принял главу парламента Сингапура
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с главой парламента Сингапура Сеа Киань Пеном, который прибыл в Астану вместе с делегацией, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда принял парламентскую делегацию Сингапура во главе со спикером Сеа Киань Пеном.
Встреча прошла в дружественной и продуктивной обстановке, отражая глубокие отношения и стремление сторон к дальнейшему расширению двусторонних связей.
"Мы надежные, проверенные временем партнеры. Многое уже сделано для укрепления наших связей, но в то же время мы ставим перед собой высокие цели по дальнейшему развитию нашего сотрудничества", – сказал президент.
По мнению главы государства, парламентская дипломатия играет важнейшую роль в укреплении международного сотрудничества и содействии диалогу между странами.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, на сегодняшний день в Казахстане действуют более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем инвестиций в экономику Казахстана превысил 1,4 млрд долларов.
Сеа Киань Пен выразил благодарность главе государства за гостеприимство и отметил имеющийся огромный потенциал для углубления сотрудничества.
В пресс-релизе Акорды отмечается, что на встрече особое внимание было уделено перспективам экономического и инвестиционного взаимодействия. Также были обсуждены вопросы региональной и международной повестки.
Напомним, в феврале глава государства Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение с Сингапуром о поощрении и взаимной защите инвестиций. Основной задачей данного соглашения является создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности.
В мае 2023 года президент Сингапура Халима Якоб посетила Казахстан с государственным визитом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил главу Республики Сингапур орденом "Достық" І степени.
Тогда президент РК отмечал, что за 30 лет дипломатических отношений Казахстаном и Сингапуром были налажены доверительный политический диалог и активные межпарламентские связи.
Халима Якоб похвалила Касым-Жомарта Токаева за знание нескольких языков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2093657-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-parlamenta-singapura/