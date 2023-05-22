Токаев наградил президента Сингапура орденом (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев и Халима Якоб. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил главу Республики Сингапур Халиму Якоб орденом "Достық" І степени. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства наградил президента Республики Сингапур Халиму Якоб орденом "Достық" І степени за большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Казахстаном и Сингапуром.

Касым-Жомарт Токаев и Халима Якоб. Фото: akorda.kz

Халима Якоб выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказанную высокую честь, заверив, что она приложит все усилия для развития всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Президент Сингапура Халима Якоб прибыла в Казахстан с государственным визитом. Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония.

Затем состоялись двусторонние переговоры, в ходе которых стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-сингапурских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что свой первый визит в Центральную Азию президент Сингапура совершает именно в Казахстан. По его словам, это большая честь для нашей страны.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам расширения экспортных возможностей, открытия совместных предприятий на территории нашей страны.

В частности, речь шла о ходе реализации совместного инвестиционного проекта по строительству агломерации G4 City вблизи города Алматы, расширения сотрудничества между финансовыми институтами.

Затем в присутствии президентов членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях; Меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сингапур по сотрудничеству в рамках Программы по наращиванию потенциала для государственных служащих стран Центральной Азии (С5); Соглашение о сотрудничестве между Международным финансовым центром "Астана" и "Enterprise Singapore"; Меморандум о взаимопонимании между АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" и "Enterprise Singapore".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021574-tokaev-nagradil-prezidenta-singapura-ordenom/