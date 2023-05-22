"Вы очень талантливы": президент Сингапура похвалила Токаева за знание нескольких языков (видео)

Халима Якоб. Фото: Акорда

Прибывшая в Казахстан с государственным визитом президент Сингапура Халима Якоб отметила тот факт, что Касым-Жомарт Токаев говорит на нескольких языках, сообщается в Telegram-канале "Борт №1".

Во время переговоров Якуб отметила, что Касым-Жомарт Токаев начинал дипломатическую карьеру именно в Сингапуре.

"Вы были в Сингапуре в 1970-х годах в качестве дипломата. Несомненно, это тоже очень важно для нас, в том смысле, что наши отношения (между странами – прим. ред.) были установлены гораздо раньше. Полагаю, все это знают", – сказала она.

Президент Сингапура также похвалила главу государства за знание нескольких языков.

"Ваше превосходительство, вы очень свободно говорите на многих языках: китайском, русском и, полагаю, на французском. И, конечно же, на английском, знаете казахский язык, вы очень талантливы в отношении языков", – сказала Якуб.

Президент Казахстана проработал в Сингапуре с 1975 по 1979 год.

Ранее мы рассказывали, как Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане с чемпионом мира по шахматам Дином Лижэнем поговорил с ним на китайском языке.

Напомним, президент Сингапура Халима Якуб прибыла с государственным визитом в Астану. Ее торжественно встретили в Акорде, после чего были проведены двусторонние переговоры. О чем договорились лидеры, мы подробно писали тут.

Сегодня президент Казахстана наградил главу Сингапура орденом "Достық" І степени.

По информации на официальном сайте посольства РК в Сингапуре, дипломатические отношения между Казахстаном и Республикой Сингапур установлены 30 марта 1993 года. В ноябре 2003 года в Сингапуре открыта дипломатическая миссия РК, которая была преобразована в посольство 11 декабря 2008 года.

21 октября 2022 года послом Казахстана в Сингапуре назначен Куттыкадам Аскар. А с 28 мая 2014 года послом Сингапура в РК является Зулкифли бин Бахарудин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021604-vy-ochen-talantlivy-prezident-singapura-pohvalila-tokaeva-za-znanie-neskolkih-yazykov-video/