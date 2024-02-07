Токаев ратифицировал соглашение с Сингапуром об инвестициях

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня ратифицировал соглашение с Сингапуром о поощрении и взаимной защите инвестиций, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций", - говорится в сообщении.

На официальном сайте сената парламента РК сообщается, что основной задачей данного соглашения является создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности.

Отмечалось, что его принятие позволит улучшить инвестиционный климат, а также поспособствует дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между странами.

Соглашением регулируются меры поддержки инвестиций, порядок разрешения споров с участием инвесторов и иные вопросы.

Закон о ратификации данного соглашения был одобрен палатой 25 января текущего года.