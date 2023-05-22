О чем договорились Касым-Жомарт Токаев и Халима Якоб в Акорде

Касым-Жомарт Токаев и Халима Якоб. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Сингапура Халимой Якоб, прибывшей в Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в резиденции Акорда. Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. После исполнения государственных гимнов двух стран и традиционного совместного фотографирования лидеры проследовали в зал для проведения встречи в расширенном формате.

Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-сингапурских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей.

Переговоры лидеров Казахстана и Сингапура. Фото: Акорда

Приветствуя Халиму Якоб, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил ее лидерство в управлении Сингапуром в столь непростое время.

"Для нас большая честь, что первый визит в Центральную Азию президент Сингапура совершает именно в Казахстан. Ваш визит в нашу страну – это историческое событие. Уверен, этот визит станет началом новой вехи в нашем взаимовыгодном сотрудничестве. Казахстан твердо привержен дальнейшему укреплению отношений с Сингапуром", – заявил глава нашего государства.

В марте текущего года исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений. В этом контексте президент Казахстана отметил, что за этот период между двумя странами были налажены доверительный политический диалог и активные межпарламентские связи.

Переговоры лидеров Казахстана и Сингапура. Фото: Акорда

Ключевое место в казахско-сингапурских отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Лидер Казахстана подчеркнул, что на сегодняшний день в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий.

"Общий объем сингапурских инвестиций в экономику Казахстана превысил 1,4 млрд долларов. Несмотря на экономические потрясения и пандемию, в прошлом году объем взаимной торговли приблизился к 2 млрд долларов. Считаю, что это очень хороший результат", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на наличии прочной институциональной базы для двустороннего сотрудничества, в которой важную роль играет Казахско-сингапурский деловой совет.

"Будем поддерживать наших граждан, которые посещают Сингапур в качестве туристов. И, конечно, наши двери всегда открыты для ваших туристов и для ваших бизнесменов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что Казахстан серьезно настроен на тесные отношения с вашей страной", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Халима Якоб. Фото: Акорда

В свою очередь Халима Якоб выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение и теплое гостеприимство, оказанное ей и сингапурской делегации. Она высоко оценила уровень политического диалога и взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Сингапуром.

"Вы совершенно правы. Это первый в истории визит президента Сингапура в Казахстан и, в целом, в Центральную Азию. И поэтому это важный визит. Как вы знаете, Казахстан является очень ценным партнером для нас в регионе Центральной Азии, потому что мы видим, что по сути, ваша страна – региональный лидер. Это очень важно для нас, и мы поддерживаем очень хорошие отношения на протяжении многих лет. У нас не только теплые отношения, но и общая приверженность таким принципам, как открытость и порядок. И это то, что важно как для Казахстана, так и для нас", – отметила она.

Наряду с этим отмечена важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Высшей школой государственной политики Назарбаев Университета и Школой государственной политики имени Ли Куан Ю.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам расширения экспортных возможностей, открытия совместных предприятий на территории нашей страны. В частности, речь шла о ходе реализации совместного инвестиционного проекта по строительству агломерации G4 City вблизи города Алматы, расширения сотрудничества между финансовыми институтами.

Переговоры лидеров Казахстана и Сингапура. Фото: Акорда

Кроме того, президенты рассмотрели перспективы взаимовыгодного сотрудничества в рамках сопряжения Транскаспийского международного транспортного коридора и инициативы "Пояса и Пути", а также запуска прямого воздушного сообщения между странами.

В ходе беседы также был обсужден ряд актуальных тем международной повестки дня, включая взаимодействие Казахстана и Сингапура в рамках многосторонних структур.

Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях; Меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сингапур по сотрудничеству в рамках Программы по наращиванию потенциала для государственных служащих стран Центральной Азии (С5); Соглашение о сотрудничестве между Международным финансовым центром "Астана" и "Enterprise Singapore"; Меморандум о взаимопонимании между АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" и "Enterprise Singapore".

Отметим, что, по данным ТАСС, Халима Якоб занимает пост президента Сингапура с сентября 2017 года.

13 сентября 2017 года избирательная комиссия Сингапура объявила, что критериям, предъявляемым к претендентам на должность главы государства, соответствует только Халима Якоб.

Кандидаты должны были иметь стаж государственной службы либо возглавлять компанию, капитализация которой превышает 500 млн сингапурских долларов (371 млн долларов США).

Кроме того, в ноябре 2016 года были приняты поправки в конституцию, согласно которым должность главы государства закреплялась за представителями определенной этнической группы (китайцы, малайцы и индийцы), если никто из них не занимал этот пост на протяжении пяти предыдущих сроков.

В 2017 году кандидатами на высший государственный пост могли быть только малайцы. Таким образом, согласно местному законодательству, выборы не проводились, и Халима Якоб автоматически стала президентом.

В должность она вступила 14 сентября 2017 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021564-tokaev-provel-peregovory-s-prezidentom-singapura/