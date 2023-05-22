Как встречали президента Сингапура Халиму Якоб в Акорде (видео)

Церемония встречи президента Сингапура в Акорде. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Сингапура Халима Якоб прибыла в Казахстан с государственным визитом. Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи главы Сингапура, сообщает Telegram-канал Акорды.

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Сингапура.

Церемония встречи президента Сингапура в Акорде. Фото: t.me/aqorda_resmi

Ранее в пресс-службе Акорды сообщали, что в ходе встречи глав Сингапура и Казахстана планируется обсуждение вопросов сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Как сообщает энциклопедия Britannica, Сингапур - город-государство, расположенный в южной части Малайского полуострова, примерно в 137 км к северу от экватора.

Состоит из ромбовидного острова Сингапур и около 60 небольших островков. Главный остров отделен от полуостровной Малайзии проливом Джохор.

На сайте посольства РК в Сингапуре сообщается, что дипломатические отношения между Казахстаном и Республикой Сингапур были установлены 30 марта 1993 года.

В ноябре 2003 года в Сингапуре открыта дипломатическая миссия РК, которая была преобразована в посольство 11 декабря 2008 года.

С прошлого года чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Сингапуре является Куттыкадам Аскар Сейдахметович. А послом Сингапура в Казахстане с мая 2014-го является Зулкифли бин Бахарудин.

ТАСС уточняет, что Халима Якоб вступила в должность президента Сингапура в сентябре 2017 года.

Халима Якоб родилась 23 августа 1954 года в Сингапуре в мусульманской семье.

Получила степень магистра права. Начинала свой карьерный путь в Национальном конгрессе профсоюзов.

В разные годы занимала должности в Международной организации труда в Женеве, была государственным министром общественного развития, молодежи и спорта Сингапура, в 2013-м была избрана спикером парламента Сингапура, став первой женщиной в истории страны, занявшей эту должность. Этот пост она покинула в 2017 году в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021524-kak-vstrechali-prezidenta-singapura-halimu-yakob-v-akorde-video/