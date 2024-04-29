"Если у вас нервы не выдерживают, то не приходите в парламент": депутаты раскритиковали министра Шарлапаева

Депутаты мажилиса сегодня на правительственном часе раскритиковали выступление министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Первым слово после выступления Каната Шарлапаева взял депутат Бакытжан Базарбек, который выразил недовольство докладом министра промышленности и строительства.

"Я не доволен сегодня выступлением министра, и в целом — этим правительственным часом. Такое ощущение, что министр выступает не перед мажилисом парламента, а перед своим коллективом: нет никакой конкретики, нет статистики.

Элементарно, мы пришли услышать от министра о реальных инвесторах. Я почитал ваш отчет — из реальных инвесторов вы пригласили только Samsung, Kia и несколько других немецких компаний. То есть, фактически вам похвастаться даже перед нами нечем…

В выступлении я не увидел концептуальной логики, куда будет развиваться наша промышленность, что из себя представляет наша промышленность?" — заявил Базарбек.

По мнению мажилисмена, нельзя называть инвестором и того, кто под низкие проценты получают займы и вкладывают деньги в нацэкономику.

"Это инвесторы?! Это не инвестор. Инвестор – это тот, кто свои деньги вкладывает, а не деньги банка развития и других финансовых институтов. Я так думаю, пришло время ввести понятие "паспорт инвестора", — добавил депутат.

Не учитывает министерство, по словам Бакытжана Базарбека, и потребности сельского хозяйства.

"Вы говорите о развитии промышленности — то мы делаем, это сделаем. Ваш отчет благоухает перспективой — так хочется жить в этой стране. А почему люди так плохо живут у нас? Вы не задавались таким вопросом? (…)

Из-за бездействия вашего министерства стоит семь крупных заводов, о какой поддержке промышленности вы говорите? Вы хотя бы поддержите ту промышленность, которую хотите убить. После выступления министра я понял, что промышленность у нас в очень плохом состоянии", — подчеркнул Базарбек.

Он предложил разработать концепцию промышленности и пересмотреть подходы к инвестиционным проектам.

"Я прошу поднять вопрос об ответственности министра, который сегодня на "правчасе" позволял неуважительную оценку замечаниям депутатов. Если, господин министр, у вас нервы не выдерживают, то не приходите в парламент.

Вы в парламент пришли отчитываться перед депутатами, а депутаты – это народ. Поэтому, если депутаты ставят неудобные вопросы, отвечайте на эти вопросы. Вы отвечаете перед народом", — резюмировал депутат Бакытжан Базарбек.

Его поддержал и депутат Жигули Дайрабаев.

"Сегодня, Канат Бесимбаевич, вы 20 минут выступали с докладом, час отвечали. И в ходе ваших разговоров, а также вопросов вы не сказали ни слова о состоянии сельского хозяйства.

Сейчас же хочу сказать министру, а также другим представителям правительства: если мы не будем представлять Казахстан аграрным государством, то у него не будет будущего…

Сейчас состояние в поселках неважное — осталось только 695 поселков, деревень. Сказали, что нужна оптимизация, нужны денежные средства... В первую очередь вопрос в этом, господин Шарлапаев. По вопросу сельского хозяйства президент дал поручение увеличить производство на 2,5%. Как мы будем увеличивать производство, работая лопатами? Как мы будем работать, осуществлять это?" — задался он вопросами.

В октябре прошлого года глава Министерства промышленности и строительства Канат Шарлапаев, выступая на брифинге, ответил на критику касательно плохого знания государственного языка.

Тогда министр посетовал на то, что "достаточно много времени провел в разных странах" и "никогда не сталкивался с таким количеством негатива, который оборачивается на тех людей, пытающихся изучать язык". Он также назвал Казахстан единственной страной, где он столкнулся с негативом по языковому вопросу.

Напомним, Канат Шарлапаев был назначен главой Министерства промышленности и строительства в сентябре прошлого года. До этого он был председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", а также с 28 сентября 2022 года возглавлял совет директоров АО "Bereke Bank".

Сообщалось, что в ноябре прошлого года Канат Шарлапаев отказался от гражданства России. Сейчас он является гражданином Казахстана.

Также Шарлапаев ранее отвечал на вопросы журналистов касательно того, достоин ли кресла министра.