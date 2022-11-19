Глава нацхолдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев отказался от гражданства России

Канат Шарлапаев. Фото: baiterek.gov.kz

Глава АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Канат Шарлапаев подал заявление о выходе из российского гражданства. Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

На официальном интернет-портале правовой информации РФ вчера, 18 ноября, был опубликован указ, подписанный Владимиром Путиным, в котором говорится об удовлетворении заявления Каната Шарлапаева о выходе из гражданства России.

"Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации Шарлапаева Каната Бисимбаевича, родившегося 9 июля 1981 года в Саратовской области, с дочерью Шарлапаевой Даной Канаткызы, родившейся 5 апреля 2017 года в городе Москве", - говорится в тексте документа.

Отметим, на официальном сайте холдинга "Байтерек" указывается, что помимо гражданства РФ, Канат Шарлапаев имеет гражданство Великобритании. Казахстанского гражданства у него нет.

Напомним, Канат Шарлапаев возглавил национальный холдинг "Байтерек" в начале февраля этого года. До этого назначения он являлся региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити" (ОАЭ).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997930-glava-baytereka-kanat-sharlapaev-otkazalsya-ot-grazhdanstva-rossii/