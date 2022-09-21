Канат Шарлапаев возглавил совет директоров АО "Bereke Bank"

Канат Шарлапаев. Фото: baiterek.gov.kz

Председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Канат Шарлапаев избран председателем совета директоров АО "Bereke Bank" (бывший дочерний банк АО "Сбербанк России"), сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Уточняется, что решением совета директоров от 16 сентября 2022 года Шарлапаев К.Б. избран председателем совета директоров банка.

С учетом внесенного изменения совет директоров АО "Bereke Bank" состоит из пяти человек: Елемесов А.Р., Мадиев М.Д., Мухамеджанов А.Б., Хамитов Е.Е., Шарлапаев К.Б.

Напомним, в конце августа Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и группа Сбербанк подписали сделку купли-продажи всего пакета акций "Сбера" в "Сбербанк Казахстан" (ДБ АО "Сбербанк").

Ранее глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова объясняла, почему возникла необходимость продажи "Сбербанк Казахстан".

Сегодня глава Минфина прокомментировал вопрос о стоимости сделок по выкупу "Сбербанк Казахстан" и "Альфабанк".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1988928-kanat-sharlapaev-izbran-predsedatelem-soveta-direktorov-ao-bereke-bank/