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"Единственная страна, в которой я сталкиваюсь с негативом": Шарлапаев о критике по поводу казахского языка

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Канат Шарлапаев
Канат Шарлапаев. Фото: primeminister.kz

Глава Министерства промышленности и строительства Канат Шарлапаев сегодня на брифинге в ведомстве ответил на претензию, что плохо знает казахский язык, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Шарлапаев признал, что для него пока сложно отвечать на казахском языке.

"Это, действительно, сложный вопрос. И я считаю, что вы имеете абсолютно полное право претендовать на то, чтобы вы получали ответ на том языке, на котором вы задаете свой вопрос. И я 100% признаю право за аудиторией читать новости на том языке, на котором они хотят.

Но вы прекрасно знаете, что и, в том числе и в госорганах, существует количество людей, которые не стопроцентно владеют государственным языком. Я включаю себя в их число, и ваш комментарий абсолютно справедлив, что нужно стремиться отвечать четко", – сказал он.

При этом он добавил, что "достаточно много времени провел в разных странах" и "никогда не сталкивался с таким количеством негатива, который оборачивается на тех людей, пытающихся изучать язык".

"Первая ситуация, когда меня, человека, который за полтора года дошел до того, чтобы доносить свои мысли, плохо ли, хорошо. Я понимаю, да, у меня нет такого словарного запаса, как у вас. Но все равно я стремлюсь и делаю это, наверное, все-таки чуть лучше, чем какая-то определенная часть моих коллег.

Но сталкиваться с таким, наверное, посылом, что, несмотря на все твои старания, мы все равно будем к тебе относиться негативно. Я считаю, что это неправильно. Потому что в любом месте, куда бы вы ни поехали, если вы скажете два слова на китайском, три на японском, на английском, к вам всегда будут относиться с достаточно большим пониманием.

Единственная страна, в которой я сталкиваюсь с негативом…Я вам гарантирую, что еще через 18 месяцев вы услышите тот язык, который вас устраивает", – заявил министр.

При этом Шарлапаев извинился за свою резкую позицию.

"Извините за мою резкую позицию. Но я никогда не сталкивался с таким негативом по отношению к людям, которые стремятся говорить…. Я не позволю относиться с презрением ни к моим усилиям, ни к усилиям большого количества людей, которые стремятся и хотят разговаривать на казахском языке. Я считаю, это неправильно", – резюмировал он.

Напомним, что главой Министерства промышленности и строительства Каната Шарлапаева назначили 4 сентября. До этого он был председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", а также с 28 сентября 2022 года возглавлял совет директоров АО "Bereke Bank".

В ноябре прошлого года Шарлапаев отказался от гражданства России. Сейчас он является гражданином Казахстана.

В середине сентября новый министр заявил, что активно учит казахский язык.

"Я учу свой родной язык. Я хожу на уроки казахского языка пять раз в неделю. Ко мне приходит учитель, и я учу казахский язык. Я не чужой человек. Я кандас, вернувшийся в Казахстан", – заявил Канат Шарлапаев.

Также он рассказал, достоин ли кресла министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040755-edinstvennaya-strana-v-kotoroy-ya-stalkivayus-s-negativom-sharlapaev-o-znanii-kazahskogo-yazyka/

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