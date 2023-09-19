"Достоин или нет – судить народу, правительству и президенту": Шарлапаев о назначении министром
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На брифинге в правительстве сегодня глава нового министерства промышленности и строительства Канат Шарлапаев ответил, насколько он считает себя достойным кресла министра, пишет корреспондент NUR.KZ.
Главу Министерства промышленности и строительства Каната Шарлапаева спросили, насколько он считает себя достойным поста министра.
"Если вопрос касается "достоин или не достоин", это решение правительства, это решение главы государства – и судить о моей работе тоже будет и народ Казахстана, и правительство, и глава государства", – заявил Шарлапаев.
Главой ведомства его назначили 4 сентября. До этого Канат Бисимбаевич был председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", а также с 28 сентября 2022 года возглавлял совет директоров АО "Bereke Bank".
Напомним, что в начале сентября в Казахстане было создано пять новых министерств. Так, Министерство индустрии и инфраструктурного развития было разделено на два новых ведомства:
- Министерство транспорта (возглавил Марат Карабаев);
- Министерство промышленности и строительства.
Последнему передали функции и полномочия в сферах индустрии и индустриального развития, промышленности, горно-металлургического комплекса и другие обязанности.
По информации на сайте ИПС "Параграф", Шарлапаев Канат Бисимбаевич родился в 1981 году в Саратовской области России. Окончил Саратовский социально-экономический университет (РФ) и Cranfield School of Management (Великобритания).
Трудовой путь начал в 2006 году.
В 2014-2015 годах – вице-президент региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестбанка "Сити" (Лондон, Великобритания).
С 2015 по 2017 год – главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент "Ситибанк Казахстан".
С 2017 по 2020 год – главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, старший вице-президент "Ситибанк Россия".
С 2020 по 2022 год – региональный директор по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити" (ОАЭ).
С 2022 по 2023 год – председатель правления, член Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
В ноябре прошлого года Шарлапаев отказался от гражданства России. Сейчас он является гражданином Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2037031-dostoin-ili-net-sudit-narodu-pravitelstvu-i-prezidentu-sharlapaev-o-naznachenii-ministrom/