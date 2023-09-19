"Достоин или нет – судить народу, правительству и президенту": Шарлапаев о назначении министром

На брифинге в правительстве сегодня глава нового министерства промышленности и строительства Канат Шарлапаев ответил, насколько он считает себя достойным кресла министра, пишет корреспондент NUR.KZ.

Главу Министерства промышленности и строительства Каната Шарлапаева спросили, насколько он считает себя достойным поста министра.

"Если вопрос касается "достоин или не достоин", это решение правительства, это решение главы государства – и судить о моей работе тоже будет и народ Казахстана, и правительство, и глава государства", – заявил Шарлапаев.

Главой ведомства его назначили 4 сентября. До этого Канат Бисимбаевич был председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", а также с 28 сентября 2022 года возглавлял совет директоров АО "Bereke Bank".

Напомним, что в начале сентября в Казахстане было создано пять новых министерств. Так, Министерство индустрии и инфраструктурного развития было разделено на два новых ведомства:

Министерство транспорта (возглавил Марат Карабаев);

Министерство промышленности и строительства.

Последнему передали функции и полномочия в сферах индустрии и индустриального развития, промышленности, горно-металлургического комплекса и другие обязанности.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Шарлапаев Канат Бисимбаевич родился в 1981 году в Саратовской области России. Окончил Саратовский социально-экономический университет (РФ) и Cranfield School of Management (Великобритания).

Трудовой путь начал в 2006 году.

В 2014-2015 годах – вице-президент региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестбанка "Сити" (Лондон, Великобритания).

С 2015 по 2017 год – главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент "Ситибанк Казахстан".

С 2017 по 2020 год – главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, старший вице-президент "Ситибанк Россия".

С 2020 по 2022 год – региональный директор по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити" (ОАЭ).

С 2022 по 2023 год – председатель правления, член Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

В ноябре прошлого года Шарлапаев отказался от гражданства России. Сейчас он является гражданином Казахстана.