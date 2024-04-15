Детский омбудсмен Закиева высказалась о законе, ужесточающем наказание за бытовое насилие

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева высказалась на своей странице в Facebook о подписании закона, ужесточающего наказание за бытовое насилие, передает NUR.KZ.

Пост детский омбудсмен озаглавила так: "Это победа для каждого ребенка и женщины!"

"Сегодня главой государства подписаны законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей.

Каждую поправку можно назвать именем ребенка и женщины, погибших в результате насилия. Детство должно быть счастливым и безопасным. И этот закон большой шаг к реализации этой цели.

Закон принят благодаря принципиальной позиции главы государства в защите детей и женщин в соответствии с посланием в сентябре 2023 года", – написала Динара Закиева.

По ее словам, в соответствии с поручением президента работа по подготовке законопроекта была начата в июне прошлого года совместно с госорганами, Администрацией президента при непосредственной поддержке Государственного Советника, с участием членами Национального Курултая, Национальной комиссии, Уполномоченного по правам человека, экспертами и НПО.

"В сентябре прошлого года законопроект был представлен мной в Генеральной прокуратуре, в мажилисе, и с важными дополнениями и поддержкой депутатов мажилиса, сената был принят парламентом.

В законе более 70 поправок, направленных на создание инфраструктуры помощи семьям, детям, инструментов профилактики, а также ужесточения наказания за все формы насилия в отношении детей, криминализацию насилия.

Работа над законопроектом объединила предложения, усилия НПО, правозащитников, общественников и является результатом каждого", – подчеркнула омбудсмен.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, направленных на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей.

Этими документами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи и безопасность несовершеннолетних.

При этом обсуждение законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" в Казахстане велось с конца января.

В конце февраля мажилис одобрил эти законодательные поправки. Позже замглавы МВД объяснял норму об административной ответственности за высадку детей из общественного транспорта.

В конце прошлой недели проект закона приняли казахстанские сенаторы.

Тогда же в сенате в очередной раз поднимался вопрос о слухах про нормы, якобы делающие возможным изъятие детей из семей. Сразу несколько спикеров опровергли эту информацию.