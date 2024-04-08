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В Казахстане из-за паводков пострадали 25 школ, сообщили в правительстве

Опубликовано:

Затопленное село
Паводки. Кадр из видео: МЧС РК

В правительстве прошло совещание по вопросам поддержки населения в паводковый период – о принятых мерах рассказали главы четырех министерств, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

На совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой обсудили меры поддержки населения в паводковый период. В нем приняли участие первые руководители профильных министерств социального блока.

О санитарно-эпидемиологической обстановке в стране доложила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Глава ведомства отметила, что на данный момент ситуация стабильная, повсеместно проводятся профилактические мероприятия. На постоянной основе ведутся лабораторные проверки питьевой воды в регионах, продуктов питания в эвакуационных пунктах. Случаев пищевого отравления среди граждан не зарегистрировано. На контроле и жители, получающие лечение в организациях здравоохранения. Оказывается вся необходимая помощь беременным.

"Мы также следим за качественной психологической поддержкой граждан. К примеру, в Западно-Казахстанской области такую помощь оказывают 13 специалистов. До сегодняшнего дня там за помощью к психологам обратились 293 человека. В Актюбинском регионе 23 специалиста проконсультировали 132-х жителей через "горячую линию", – сказала Акмарал Альназарова.

Министерством труда и социальной защиты населения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разработано мобильное приложение, которое облегчит гражданам процедуру подачи заявлений на компенсацию ущерба. Об этом на совещании сообщила глава Минтруда Светлана Жакупова. Заявления будут рассматривать специальные комиссии в регионах.

Министр просвещения Гани Бейсембаев отметил, что школьников из пострадавших регионов, в зависимости от возраста учащихся, планируется временно разместить в оздоровительные лагеря, интернаты и колледжи с организацией учебного процесса согласно программе.

На данный момент 25 школ в стране считаются пострадавшими от паводков. После снятия режима ЧС профильное министерство совместно с уполномоченными госорганами планирует провести тщательную оценку нанесенного ущерба и при необходимости предусмотреть ремонтные работы.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек проинформировал о том, что вузы не пострадали от паводков. Часть преподавателей и студентов пополнили ряды волонтеров и помогают в борьбе с последствиями.

"Сложившаяся ситуация должна быть на личном контроле каждого министра. При необходимости надо вносить свои предложения в республиканский штаб. Нужно держать на постоянном контроле своевременность социальных выплат, положенных нашим гражданам", – подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Напомним, вчера представители МЧС сообщали, что с начала паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей.

Позже премьер-министр РК Олжас Бектенов дал ряд поручений казахстанским ведомствам в связи с паводковой ситуацией в стране.

На данный момент в 10 регионах Казахстана объявлен режим ЧС. Также сегодня в двух районах СКО началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Представители "Казгидромета" сообщали, что повышение уровня воды в ближайшие дни ожидается в реках Акмолинской и Актюбинской областей, в этих регионах объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2081114-pomosch-psihologov-i-spetsialnoe-prilozhenie-kak-pomogayut-kazahstantsam-postradavshim-ot-pavodkov/

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