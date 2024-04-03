Top.Mail.Ru
Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Токаев принял председателя коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Бакытжан Сагинтаев
Касым-Жомарт Токаев и Бакытжан Сагинтаев. Фото: Акорда

Глава государства принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Бакытжана Сагинтаева с вступлением в должность председателя коллегии ЕЭК.

Глава государства заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК и перспективах дальнейшего развития, а также о состоянии взаимодействия Казахстана с ЕЭК.

На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с разработкой плана мероприятий по реализации декларации "Евразийский экономический путь" до 2030 и 2045 годов и подготовкой к юбилейному заседанию Высшего Евразийского экономического совета в мае текущего года в Москве.

Отметим, что с 1 февраля 2024 года приступил к работе новый состав Коллегии Евразийской экономической комиссии, утвержденный в декабре. Главой коллегии ЕЭК стал Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, что Бакытжана Сагинтаева освободили от должности акима южной столицы 31 января 2022 года. Вскоре после этого экс-аким обратился к алматинцам, поблагодарив их за совместную работу.

В июне 2022 года он получил новую должность - стал членом Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан. А в декабре прошлого года стало известно, что с 1 февраля 2024 года он станет председателем коллегии Евразийской экономической комиссии. На этом посту он сменил Михаила Мясниковича.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2078369-tokaev-prinyal-predsedatelya-kollegii-eek-bakytzhana-sagintaeva/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.