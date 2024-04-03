Токаев принял председателя коллегии ЕЭК Бакытжана Сагинтаева

Глава государства принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Бакытжана Сагинтаева с вступлением в должность председателя коллегии ЕЭК.

Глава государства заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК и перспективах дальнейшего развития, а также о состоянии взаимодействия Казахстана с ЕЭК.

На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с разработкой плана мероприятий по реализации декларации "Евразийский экономический путь" до 2030 и 2045 годов и подготовкой к юбилейному заседанию Высшего Евразийского экономического совета в мае текущего года в Москве.

Отметим, что с 1 февраля 2024 года приступил к работе новый состав Коллегии Евразийской экономической комиссии, утвержденный в декабре. Главой коллегии ЕЭК стал Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, что Бакытжана Сагинтаева освободили от должности акима южной столицы 31 января 2022 года. Вскоре после этого экс-аким обратился к алматинцам, поблагодарив их за совместную работу.

В июне 2022 года он получил новую должность - стал членом Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан. А в декабре прошлого года стало известно, что с 1 февраля 2024 года он станет председателем коллегии Евразийской экономической комиссии. На этом посту он сменил Михаила Мясниковича.