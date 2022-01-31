"Я ухожу с чистым сердцем": Сагинтаев обратился к алматинцам

Бакытжан Сагинтаев. Фото: primeminister.kz

Уже бывший аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на своей странице в Facebook обратился к горожанам.

"Сегодня я передал свой пост новому акиму. Ровно 720 дней назад президент доверил мне возглавить акимат Алматы. Я благодарен главе государства за это.

Я был вместе с вами 24/7, как и мои соратники. Работал честно, чтобы делать жизнь в городе лучше.

Для правильного выстраивания работы мы определили перспективы и видение развития города, приняв долгосрочную Стратегию "Алматы-2050". На основе президентского принципа "Город без окраин" мы приняли комплексную программу "Новый Алматы", сделав упор на разрешение проблем присоединенных районов.

В повестку дня мы поставили вопросы развития Алматы как агломерации для решения социальных вопросов и создания рабочих мест в пригородах – 4 районах области, граничащих с городом.

Укреплена система здравоохранения. Всего за год мы ввели 3 инфекционных госпиталя с самым современным оборудованием. В период пандемии не допустили кризиса системы здравоохранения.

Приняли программу форсированного строительства школ. Только в 2021 году мы построили новые 33 школы, что стало кардинальным шагом по снижению дефицита мест в школах.

Для улучшения экологии приняты два системных решения: посадка миллиона деревьев и перевод ТЭЦ-2 на газ.

Вся моя работа была у вас на виду. Мы много встречались. Еженедельно я общался с вами через Akimat LIVE. Постоянно вас информировали о нашей работе. Я ухожу с чистым сердцем. Благодарю горожан за совместную работу!

Желаю нашему городу и всем алматинцам счастливой Судьбы! Алматы навсегда в моем сердце", - написал Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, сегодня, 31 января, новым акимом Алматы стал уже бывший председатель Нацбанка Ерболат Досаев. Указом главы государства Бакытжан Сагинтаев был освобожден от должности главы города в связи с переходом на другую работу. Однако, куда именно он переходит, пока неизвестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953860-sagintaev-obratilsya-k-almatintsam/