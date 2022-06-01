Экс-аким Алматы Бакытжан Сагинтаев получил новую должность

Бакытжан Сагинтаев. Фото: СЦК РК

Бывший аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев получил новую должность - он стал членом Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте ЕАЭС.

"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича членом Коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан на оставшийся срок полномочий, определенный при назначении Бекетаева Руслана Бакытжановича", - сказано в сообщении.

Напомним, что Бакытжана Сагинтаева освободили от должности акима южной столицы 31 января текущего года. Вскоре после этого экс-аким обратился к алматинцам, поблагодарив их за совместную работу.

Отметим, что в ходе январских событий в Алматы автомобиль, в котором ехал Сагинтаев, попал под обстрел. Позже Сагинтаев прокомментировал этот инцидент, рассказав о своих мыслях в тот момент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1972005-eks-akim-almaty-bakytzhan-sagintaev-poluchil-novuyu-dolzhnost/