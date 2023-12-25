Сагинтаев станет новым руководителем Евразийской экономической комиссии

Экс-аким Алматы Бакытжан Сагинтаев станет новым главой коллегии Евразийской экономической комиссии - в должность он вступит в новом году, передает Sputnik Казахстан.

О назначении Сагинтаева на новую должность заявил на заседании ВЕЭС президент России Владимир Путин, отметили корреспонденты издания.

Уточняется, что с 1 февраля 2024 года он станет председателем коллегии Евразийской экономической комиссии.

По информации "БЕЛТА" Сагинтаев сменит Михаила Мясниковича на этом посту.

Отмечается, что в феврале 2020 года председательство в коллегии Евразийской экономической комиссии перешло к Беларуси, и таким образом республика получила право назначить на четыре года своего председателя коллегии ЕЭК. Эту должность тогда занял спикер Совета Республики Михаил Мясникович.

В 2024 году председательство в Евразийской экономической комиссии переходит к Казахстану. И на последующее четыре года, то есть с 2024 по 2028 год, председателем ЕЭК станет представитель Казахстана.

Напомним, в январе 2022 года Бакытжан Сагинтаев был освобожден от должности акима Алматы. В июне прошлого года он получил новую должность – стал членом Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан.