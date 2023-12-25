Сагинтаев станет новым руководителем Евразийской экономической комиссии
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Экс-аким Алматы Бакытжан Сагинтаев станет новым главой коллегии Евразийской экономической комиссии - в должность он вступит в новом году, передает Sputnik Казахстан.
О назначении Сагинтаева на новую должность заявил на заседании ВЕЭС президент России Владимир Путин, отметили корреспонденты издания.
Уточняется, что с 1 февраля 2024 года он станет председателем коллегии Евразийской экономической комиссии.
По информации "БЕЛТА" Сагинтаев сменит Михаила Мясниковича на этом посту.
Отмечается, что в феврале 2020 года председательство в коллегии Евразийской экономической комиссии перешло к Беларуси, и таким образом республика получила право назначить на четыре года своего председателя коллегии ЕЭК. Эту должность тогда занял спикер Совета Республики Михаил Мясникович.
В 2024 году председательство в Евразийской экономической комиссии переходит к Казахстану. И на последующее четыре года, то есть с 2024 по 2028 год, председателем ЕЭК станет представитель Казахстана.
Напомним, в январе 2022 года Бакытжан Сагинтаев был освобожден от должности акима Алматы. В июне прошлого года он получил новую должность – стал членом Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2052570-sagintaev-stanet-novym-rukovoditelem-evraziyskoy-ekonomicheskoy-komissii/