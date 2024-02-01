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Бывший аким Алматы Сагинтаев вступил в новую должность

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Бакытжан Сагинтаев
Бакытжан Сагинтаев. Фото: primeminister.kz

С 1 февраля приступил к работе новый состав Коллегии Евразийской экономической комиссии, утвержденный в декабре. Главой коллегии ЕЭК стал Бакытжан Сагинтаев, передает NUR.KZ со ссылкой на комиссию.

Как сообщается на официальном сайте Евразийской экономической комиссии, членами коллегии (министрами) ЕЭК утверждены:

  • министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян;
  • министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян;
  • министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович;
  • министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий;
  • министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров;
  • министр по экономике и финансовой политике Бахыт Султанов;
  • министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев;
  • министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев;
  • министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Новый состав коллегии ЕЭК
Новый состав коллегии ЕЭК. Фото: eec.eaeunion.org

Напомним, что Бакытжана Сагинтаева освободили от должности акима южной столицы 31 января 2022 года. Вскоре после этого экс-аким обратился к алматинцам, поблагодарив их за совместную работу.

В июне 2022 года он получил новую должность - стал членом Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан. А в декабре прошлого года стало известно, что с 1 февраля 2024 года он станет председателем коллегии Евразийской экономической комиссии. На этом посту он сменил Михаила Мясниковича.

Как сообщается на сайте ЕЭК, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза. Начала функционировать со 2 февраля 2012 года.

Основное назначение Евразийской экономической комиссии - обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

Сейчас в составе ЕЭК представлены пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация.

"ЕЭК имеет статус наднационального органа управления и в своей деятельности руководствуется интересами стран-участниц проекта евразийской экономической интеграции в целом, не мотивируя свои решения интересом какого-либо из национальных правительств. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории стран-участниц ЕАЭС", - говорится в материале на сайте комиссии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2058590-eks-akim-almaty-sagintaev-vozglavil-kollegiyu-evraziyskoy-ekonomicheskoy-komissii/

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