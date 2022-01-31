Бакытжан Сагинтаев. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности акима Алматы. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщает официальный сайт Акорды.

"Указом главы государства Сагинтаев Бакытжан Абдирович освобожден от должности акима города Алматы в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Сагинтаев Бакытжан Абдирович родился 13 октября 1963 года.

В 1985 году окончил Казахский государственный университет имени Кирова по специальности "экономист". Кандидат экономических наук.

Согласно информации на официальном сайте акимата Алматы, трудовую деятельность Сагинтаев начал в 1985 году с позиции преподавателя кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства.

С 1992 по 1998 годы работал в частном секторе. Был президентом туристско-коммерческой фирмы «Маруе», генеральным директором АО «Казмет», заместителем генерального директора ЗАО «Лукойлнефтегазстрой-К».

С 1998 по 2002 годы был заместителем акима Жамбылской области, заместителем председателя Агентства по поддержке малого бизнеса, председателем правления ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства», заместителем председателя Агентства по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

С 2002 по 2004 годы - первый заместитель председателя Агентства Казахстана по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

С 2004 по 2007 годы - председатель Агентства по регулированию естественных монополий.

С 2007 по 2008 годы - руководитель Канцелярии премьер-министра.

С 2008 по 2012 годы - аким Павлодарской области.

2012 - 2013 год - министр экономического развития и торговли, позже первый заместитель председателя НДП «Нур Отан», первый заместитель премьер-министра - министр регионального развития.

С 2014 по 2016 год занимал пост первого заместителя премьер-министра.

В 2016 году Бакытжан Сагинтаев стал премьер-министром, проработав на этом посту два с половиной года. После этого занимал должности государственного секретаря, руководителя Администрации президента страны.

На пост акима Алматы был назначен в июне 2019 года, сменив на этой должности Бауыржана Байбека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953757-bakytzhan-sagintaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-akima-almaty/