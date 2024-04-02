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Токаев принял нового председателя Высшей аудиторской палаты

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Касым-Жомарт Токаев и Алихан Смаилов
Касым-Жомарт Токаев и Алихан Смаилов. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял нового председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего повышения эффективности системы государственного аудита и финансового контроля.

Как подчеркнул президент, перед Высшей аудиторской палатой стоит задача обеспечить жесткий контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств и государственных активов как на республиканском, так и на местном уровнях.

В свою очередь Алихан Смаилов поделился своим видением дальнейшего развития системы государственного аудита. Он также доложил о планах ведомства на текущий год.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что опыт и профессионализм Алихана Смаилова позволят качественно реализовать все поставленные задачи.

Отметим, накануне Алихан Смаилов получил новую должность. Экс-премьер был назначен председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

Ранее указанный пост занимала Наталья Годунова - 1 апреля ее освободили от должности. Годунова руководила ведомством с ноября 2022 года.

Также напомним, с января 2022 года по февраль 2024 года Алихан Смаилов занимал пост премьер-министра Казахстана. 6 февраля правительство страны ушло в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2077460-tokaev-prinyal-novogo-predsedatelya-vysshey-auditorskoy-palaty/

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