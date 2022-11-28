Наталья Годунова назначена главой Высшей аудиторской палаты Казахстана

Наталья Годунова. Фото: gov.kz

Глава государства подписал указ о назначении Натальи Годуновой председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, сообщает официальный сайт Акорды.

"Назначить Годунову Наталью Николаевну председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", - говорится в указе Токаева.

Отметим, Наталья Годунова с февраля 2018 года возглавляла Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, который и заменила Высшая аудиторская палата РК.

Как сообщается на официальном сайте Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Наталья Николаевна родилась 24 мая 1972 года в Уральске.

Окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, Финансовую академию при правительстве Российской Федерации. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начала в 1993 году экономистом в "Агропромбанке "Орал".

В 1997-2005 годах работала ведущим специалистом, начальником отдела Западно-Казахстанского территориального комитета управления государственным имуществом и активами, заведующим отделом аппарата акима ЗКО, директором Департамента экономики и бюджетного планирования ЗКО.

С 2005 по 2006 год - советник-экономист торгового представительства РК в России.

В 2006 - 2009 годах занимала должность советника акима Мангистауской области.

С 2009 по 2011 год - консультант, заместитель, исполняющий обязанности торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации.

В 2012-2013 годах являлась советником заместителя премьер-министра РК.

С 2013 по 2015 год занимала должность заместителя акима Кызылординской области, курировала вопросы экономики, финансов и занятости.

В 2015-2017 годах - секретарь партии "Нұр Отан" (ныне - Amanat), член бюро политсовета партии.

С декабря 2017 года - член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Также Токаев подписал указ о назначении членами Высшей аудиторской палаты РК Тлегена Каскина и Ардака Тенгебаева.

Согласно информации на сайте Ревизионной комиссии по СКО, Тлеген Каскин является председателем Ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области.

Тлеген Каскин. Фото: revkom.sko.gov.kz

Каскин родился в 1972 году в Есильском районе Северо-Казахстанской области.

Окончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию, Академию государственной службы при президенте РК. Кандидат экономических наук, доктор PhD экономики.

Свою трудовую деятельность начал в 1987 году слесарем Соколовского райпищекомбината в селе Соколовка СКО.

В разные годы возглавлял комитет по малому и среднему бизнесу аппарата акима Кызылжарского района СКО, работал главным инспектором аппарата акима СКО, замглавы, позже главой управления АДГС по СКО.

Занимал посты акима района, заместителя акима Северо-Казахстанской области, председателя Совета по этике Департамента АДГС по Астане.

Ардак Тенгебаев с 2018 года являлся членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, сообщается на официальном сайте Счетного комитета.

Ардак Тенгебаев. Фото: gov.kz

Ардак Мырзабаевич родился 22 января 1971 года в селе Амангельды Тургайской области.

Окончил Казахскую государственную академию управления и университет "Кайнар".

Трудовую деятельность начал в 1993 году специалистом Тургайского филиала АК "Казагропромбанка".

Работал старшим экономистом, главным инженером-программистом, позже управляющим Амангельдинского районного филиала "Казагропромбанка".

Занимал также должности налогового инспектора, начальника отдела Налогового комитета по Алматы и Семипалатинску. Служил в органах финансовой полиции, возглавлял спецуправление Налогового комитета Минфина.

С ноября 2012 года по декабрь 2016 года - вице-министр финансов Республики Казахстан.

С декабря 2016 года по октябрь 2018 года - председатель Комитета государственных доходов Минфина РК.

С октября 2018 года по февраль 2019 года - советник премьер-министра Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999146-natalya-godunova-naznachena-glavoy-vysshey-auditorskoy-palaty-kazahstana/