"Призываю не оставаться в стороне": Токаев обратился к предпринимателям в связи с паводками

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Республиканского штаба, в ходе которого дал поручения правительству и обратился к предпринимателям, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Республиканского штаба. Глава государства поставил перед правительством, уполномоченными государственными органами и акимами регионов ряд задач, сообщает пресс-служба Акорды в Telegram.

"Нужно оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам. Для этого должны быть задействованы как резервы правительства и акиматов, так и средства фонда "Қазақстан халқына".

Призываю всех представителей отечественного бизнеса в этот ответственный момент не оставаться в стороне и протянуть руку помощи людям. Необходимо оказать максимальную поддержку всем жителям и регионам, пострадавшим от стихийного бедствия. Сегодня это общая задача для всех нас.

В западных регионах, пострадавших от сильных паводков, много крупных предприятий. Среди них компании, входящие в состав фонда "Самрук-Казына", а также компании, занимающиеся разработкой месторождений. Уверен, что они окажут необходимую помощь людям и примут самое активное участие в восстановлении поврежденной инфраструктуры", – заявил президент.