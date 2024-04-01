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"Призываю не оставаться в стороне": Токаев обратился к предпринимателям в связи с паводками

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Республиканского штаба, в ходе которого дал поручения правительству и обратился к предпринимателям, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Республиканского штаба. Глава государства поставил перед правительством, уполномоченными государственными органами и акимами регионов ряд задач, сообщает пресс-служба Акорды в Telegram.

"Нужно оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам. Для этого должны быть задействованы как резервы правительства и акиматов, так и средства фонда "Қазақстан халқына".

Призываю всех представителей отечественного бизнеса в этот ответственный момент не оставаться в стороне и протянуть руку помощи людям. Необходимо оказать максимальную поддержку всем жителям и регионам, пострадавшим от стихийного бедствия. Сегодня это общая задача для всех нас.

В западных регионах, пострадавших от сильных паводков, много крупных предприятий. Среди них компании, входящие в состав фонда "Самрук-Казына", а также компании, занимающиеся разработкой месторождений. Уверен, что они окажут необходимую помощь людям и примут самое активное участие в восстановлении поврежденной инфраструктуры", – заявил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2076741-prizyvayu-ne-ostavatsya-v-storone-tokaev-obratilsya-k-predprinimatelyam-v-svyazi-s-pavodkami/

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