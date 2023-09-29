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30 лет независимости Казахстана

Действительно ли Казахстан потратил миллиард долларов на дело Стати, ответили в Минюсте

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Судья стучит молотком
Суд. Иллюстративное фото: Chris Collins/Getty Images

На брифинге в СЦК министра юстиции Азамата Ескараева спросили о тратах Казахстана на разбирательства в зарубежных судах по делу бизнесмена Анатола Стати, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра журналисты спросили, действительно ли за время судебных тяжб расходы страны на это дело приблизились к 1 млрд долларов.

"Я сразу могу опровергнуть эту информацию, ни о каком миллиарде долларов на расходы нет (речи - прим.ред.), это недостоверная информация. Со своей стороны, могу сказать, что дело Стати для нас не огромное, не нужно его раздувать. Это арбитражный спор, можно сказать, рядовое дело. У нас таких много дел.

Более того, по расходам - эти деньги каждый год у нас закладываются в бюджете. Что касается перспектив, мы проводим работу и в порядке уголовного преследования по ряду юрисдикций. Само дело, как вы понимаете, по многим юрисдикциям, по многим странам, оно затянулось в США, в странах Европы, поэтому мы по всем этим юрисдикциям работаем. В уголовном порядке в некоторых странах пытаемся его преследовать. Мы работаем в этом плане. О результатах не можем пока говорить вам сейчас", - заявил Ескараев.

Отметим, что с молдавскими бизнесменами Анатолом и Габриэлем Стати Казахстан судится уже несколько лет.

16 ноября 2021 года Брюссельский Апелляционный установил, что Стати совершили мошенничество до, во время и после арбитража. Данное решение привело к отмене временного ареста активов на сумму более 530 миллионов долларов США, принадлежащих Национальному фонду Казахстана, которые хранятся в Bank of New York Mellon.

2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга приостановил признание и исполнение арбитражного решения в связи с уголовным расследованием в отношении Стати.

При этом в сентябре и декабре 2022 года Анатолу и Габриэлю Стати были предъявлены официальные обвинения по подозрению в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег.

В январе этого года стало известно, что голландский суд отказал в признании и исполнении арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США по делу Стати.

В июне этого года стало известно о том, что Верховный суд Швеции отказал Нацбанку Казахстана в праве подачи апелляции по делу молдавского бизнесмена Анатола Стати.

На этой неделе стало известно о том, что Казахстан добился победы по делу Стати об аресте акций Кашагана в Нидерландах.

Верховный суд Нидерландов подтвердил отмену ареста акций в KMG Kashagan - была отклонена жалоба Стати по данному делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2038747-deystvitelno-li-kazahstan-potratil-milliard-dollarov-na-delo-stati-otvetili-v-minyuste/

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