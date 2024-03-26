На каком этапе находится строительство Россией трех ТЭЦ в Казахстане, спросили Минэнерго

Глава Минэнерго сегодня на брифинге правительства рассказал, на каком этапе сейчас находятся проекты трех ТЭЦ, которые будут построены в Казахстане с участием России, передает корреспондент NUR.KZ.

"По ТЭЦ, которые должны строиться совместно с российскими коллегами "Интер-РАО". По Кокшетау вносятся корректировки в ТЭО (технико-экономическое обоснование – прим. ред.). Речь идет о достаточно большом прогрессе с возможностью начала строительства уже в текущем году.

По другим проектам завершается разработка ТЭО, по итогам которых будут утверждены технические решения, заказано оборудование на заводах, и будет утвержден окончательный график реализации. В настоящее время идет согласование также и в России в части предоставления льготных займов, связанных с кредитованием поставщиков оборудования", – заявил Саткалиев.

Строительство трех ТЭЦ российской компанией в Казахстане

Напомним, в ноябре прошлого года Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству российской стороной ТЭЦ в нашей стране.

Позже Роман Скляр сообщил, что речь идет о строительстве ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Предполагаемую стоимость хотя бы одной ТЭЦ он называть не стал, заявив лишь, что речь идет о строительстве под ключ.

В тот же день глава Минэнерго объяснил, почему российская сторона хочет строить ТЭЦ в Казахстане.

"Сила предложения российской стороны – это готовность финансировать, готовность предоставить лучшие технологии. Более того, у российских коллег есть уникальный опыт сжигания наших сложных высокозольных казахстанских углей.

На наших всех станциях используются российские котлы, которые позволяют сжигать казахстанский уголь. Другим подрядчикам придется провести огромный объем НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – прим. ред.), работ опытно-промышленного сжигания нашего угля и предоставления технических решений. А у России эти решения есть, и я думаю, они именно поэтому сделали нам это предложение. Оно будет пока рассматриваться на уровне двух министерств", – говорил Алмасадам Саткалиев.

При этом 10 ноября спикер сената Маулен Ашимбаев комментировал вопрос о том, могут ли россияне попросить взамен ТЭЦ контракт на строительство АЭС.

Позже в Минэнерго подробно рассказали о трех ТЭЦ, которые Россия планирует построить в Казахстане.

В декабре в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург были подписаны соглашения о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.

Также ранее касательно трех вышеуказанных ТЭЦ в Казахстане активно поднимался вопрос о том, из каких средств их будут финансировать. Зампремьер-министра Роман Скляр, заявлял, что средства из ЕНПФ на эти проекты использоваться не будут.