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Правда ли, что в Казахстане пропал урожай лука, ответили в Минсельхозе

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Луковицы рассыпаны на мешковине
Репчатый лук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство сельского хозяйства ответило на информацию о пропаже урожая лука в Казахстане – в ведомстве рассказали о предпринимаемых мерах и его количестве, передает NUR.KZ.

Министерство сельского хозяйства отреагировало на информацию о пропаже урожая лука. Представители ведомства сообщили, что фактически объем его производства в три раза превышает текущий спрос на него.

"Ежегодный урожай – на уровне 1,1 млн тонн, в то время как потребление в среднем составляет 315 тысяч тонн. Основными регионами по сбору лука являются Жамбылская, Алматинская и Туркестанская области.

При этом, несмотря на достаточное собственное производство лука, в предыдущие годы цены постоянно повышались, особенно в межсезонье. Существенные ценовые накрутки происходили на этапе после реализации фермерами лука посредникам – на крупнооптовых базах и рынках", – говорится на официальном сайте МСХ.

По данным Бюро нацстатистики, к началу уборочных работ 2023 года оптовые цены вернулись на прежний уровень – 132-134 тенге за килограмм. В этом году их стоимость снизилась до 107-114 тенге за килограмм.

"По информации участников рынка, в отличие от предыдущего сезона, с начала осени 2023 года спрос на лук существенно снизился, и аграрии не могли продать лук по рыночной цене 40 тенге за килограмм. К настоящему времени, когда многие решили продать свой лук и увеличили предложения, цены продолжили снижение до 15-20 тенге за килограмм.

По состоянию на 16 марта у сельхозтоваропроизводителей имеются порядка 160 тысяч тонн нереализованной продукции. Из них 138 тыс. тонн – в Жамбылской области и 22 тыс. тонн – в Алматинской", – сообщили в ведомстве. 

Отмечается, что к накоплению запасов лука и падению цен на него поспособствовали перепроизводство на фоне сокращения спроса со стороны импортеров, проблема транспортной логистики при планировании отгрузок через территорию России в Прибалтику и Грузию. Кроме того, с приходом теплой погоды возникла проблема еще и сохранности лука на складах, так как спецскладов с холодильным оборудованием нет.

На данный момент в МСХ ведутся различные работы, в том числе взаимодействие с МИД РК по сбыту лука в Пакистан, а также с казахстанскими посольствами по поиску новых рынков сбыта.

Напомним, 18 января 2023 года Минсельхоз объявил о трехмесячном запрете на экспорт лука. Данное решение было принято, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из страны и стабилизировать цены на него.

Тогда отмечалось, что резкое увеличение спроса на лук было связано с природными катаклизмами в Пакистане – одном из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке Казахстана.

Кроме того, дополнительное давление на стоимость лука оказали сильные морозы в южных регионах Казахстана и в Узбекистане – большой объем продукции был испорчен.

Через неделю после введения запрета глава Минторговли Серик Жумангарин сообщил, что в стране обнаружилось меньшее количество запасов лука, чем сообщалось. Он предположил, что овощ могли вывозить по серым схемам.

В феврале прошлого года цены на лук в супермаркетах доходили до 400 тенге за килограмм. В Минсельхозе РК объяснили рост цен логистическими вопросами. В марте 2023 года цены на лук начали падать – такой вывод сделали аналитики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2069673-pravda-li-chto-v-kazahstane-propal-urozhay-luka-otvetili-v-minselhoze/

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