Главы государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в третьем заседании Национального курултая в Атырау, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает пресс-служба президента Казахстана в Telegram-канале, 15 марта в городе Атырау под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится третье заседание Национального курултая.

Стоит отметить, что идея создания Национального курултая в Казахстане была озвучена президентом Токаевым в марте 2022 года.

"Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства, национальные советы, общественные советы доверия выполнили свои функции успешно. Теперь предлагаю вместо них создать Национальный курултай, который будет масштабным по составу", - отметил тогда президент.

15 июня 2022 года Токаев подписал указ о создании Национального курултая.

Между тем, первое заседание Национального курултая состоялось в июне 2022 года в области Ұлытау, второе заседание Токаев провел в июне прошлого года в Туркестане.

Согласно документу, Национальный курултай - консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации. Орган состоит из председателя, двух заместителей, членов и секретаря.