Димаш показал необычный подарок от Токаева
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Казахстанский певец Димаш Кудайберген в своем Instagram-аккаунте показал подарок от президента страны - Касым-Жомарт Токаев подарил ему щенка породы тазы, передает NUR.KZ.
По словам певца, четвероногий друг получил имя Ғарышкер, что в переводе с казахского означает космонавт.
Как отметил Димаш, его радует тот факт, что сейчас в Казахстане прилагается много усилий для сохранения породы тазы и признания ее на международном уровне.
"Эта казахская порода отличается красотой, сдержанностью и, по моим наблюдениям, острым умом. Наши предки чтили и любили тазы. Собаки этой породы могли спокойно заходить в юрты, это означало их чистоту", - написал Димаш.
Он добавил, что само слово с тазы с персидского означает быстрый, проворный.
"Благодарю президента за такой бесценный подарок", - завершил свой пост певец.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044221-dimash-pokazal-neobychnyy-podarok-ot-tokaeva/