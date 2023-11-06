Димаш показал необычный подарок от Токаева

Казахстанский певец Димаш Кудайберген в своем Instagram-аккаунте показал подарок от президента страны - Касым-Жомарт Токаев подарил ему щенка породы тазы, передает NUR.KZ.

По словам певца, четвероногий друг получил имя Ғарышкер, что в переводе с казахского означает космонавт.

Как отметил Димаш, его радует тот факт, что сейчас в Казахстане прилагается много усилий для сохранения породы тазы и признания ее на международном уровне.

"Эта казахская порода отличается красотой, сдержанностью и, по моим наблюдениям, острым умом. Наши предки чтили и любили тазы. Собаки этой породы могли спокойно заходить в юрты, это означало их чистоту", - написал Димаш.

Он добавил, что само слово с тазы с персидского означает быстрый, проворный.

"Благодарю президента за такой бесценный подарок", - завершил свой пост певец.