"Мы не запугиваем": Антикор водит госслужащих на экскурсии в СИЗО и суды

Антикор на своем брифинге рассказал об одной из мер профилактики коррупционных преступлений в Казахстане – госслужащих водят на экскурсии в изоляторы и суды, передает корреспондент NUR.KZ.

"На постоянной основе предпринимаем превентивные меры, в том числе экскурсии госслужащих в следственные изоляторы: участникам профилактических мер показывают следственные камеры для преступников, совершивших преступления, и места для прогулок заключенных.

Главная цель мероприятия – формирование антикоррупционной культуры среди государственных служащих, работников госсектора. Через такие экскурсии в СИЗО дать им ощутить тягость нахождения в учреждениях лишения свободы, ознакомить их с последствиями совершения коррупционных и иных правонарушений", – рассказал в среду официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов.

Также госслужащих водят на судебные заседания по коррупционным делам. В Антикоре заверяют, что такие экскурсии – это не мера запугивания.

"К примеру, буквально на прошлой неделе в городе Актобе состоялся судебный процесс над бухгалтером гимназии №55, который похитил из госказны более 413 млн тенге. Суд был в открытом режиме, за процессом онлайн наблюдали сотрудники всех отделов образования, директора, бухгалтеры и педагогический состав из 403 школ области.

Данными мерами мы не преследуем цель напугать или запугать государственных служащих. Главный посыл – чтобы каждый сотрудник государственного сектора имел представление о последствиях коррупционных правонарушений и что ожидает каждого в конечном итоге", – добавил официальный представитель Антикора.

Напомним, в декабре 2022 года стало известно, что данные о мобильных переводах начнут проверять у госслужащих в Казахстане.

В прошлом году в МВД сообщили, что начали проверять сотрудников полиции на добропорядочность. В первую очередь была проведена проверка тех работников, которые ежедневно взаимодействуют с населением.

В сентябре прошлого года представители Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК сообщили о намерении проводить скрининг школьников, военных и чиновников на наркотики.

На днях в МВД вновь объявили о внеочередной аттестации полицейских.