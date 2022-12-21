Мобильные переводы госслужащих в Казахстане начнут проверять с 2023 года

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в СЦК глава Комитета госдоходов рассказал, когда Минфин сможет видеть данные о мобильных переводах средств госслужащих, работников квазигоссектора и владельцев ИП, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава КГД Данияр Жаналинов, в ведомство будут поступать данные не обо всех мобильных переводах денег – для того чтобы информация о пересылке средств оказалась у проверяющих, их должно быть более 100.

"Сведения о мобильных переводах будут поступать к нам в соответствии с нормами закона. Это не все мобильные переводы между физлицами. Есть определенные критерии - 100 и более переводов в месяц, и данный случай должен повторяться три месяца подряд.

Тогда эти сведения начнут поступать к нам. Без этих условий к нам сведения о переводах никаким образом поступать не смогут", — сообщил спикер.

Жаналинов добавил, что каждый год будет вводиться новая категория лиц, чьи переводы смогут проверить.

"Первый этап - с 2023 года в отношении физлиц, которые являются госслужащими, приравненные к ним и супруги. Второй этап - это будут работники квазигоссектора. Это будет следующий год.

И третий этап - это 2024 год по ИП. Последний этап завершается 2025 годом по всем гражданам, которые осуществляют переводы", — сообщил он.

Напомним, в декабре прошлого года Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, которые, в частности, призваны регулировать мобильные переводы. Среди нововведений – введение понятия "мобильные платежи", а также обязанности у предпринимателей использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса.

Как будет работать проверка переводов, мы рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002439-mobilnye-perevody-gossluzhaschih-v-kazahstane-nachnut-proveryat-s-2023-goda/