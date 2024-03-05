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Маулен Ашимбаев отчитался Токаеву о работе сената

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Касым-Жомарт Токаев и Маулен Ашимбаев
Касым-Жомарт Токаев и Маулен Ашимбаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отчет о работе сената парламента от председателя палаты Маулена Ашимбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об итогах работы сената парламента по законодательному обеспечению реформ за предыдущие месяцы и планах на предстоящий период.

Маулен Ашимбаев сообщил, что ключевым приоритетом работы сената является реализация поручений главы государства, нацеленных на дальнейшее развитие страны и регионов.

В настоящее время на рассмотрении сенаторов находятся законы по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, здравоохранения, трансфертного ценообразования, миграции населения, связи и цифровизации, науки и образования.

На рассмотрении мажилиса находятся 10 инициированных сенаторами законопроектов по вопросам науки, реформирования судебной системы, оборота органической продукции, совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников.

В планах на 2024 год – рассмотрение пяти кодексов: Бюджетного, Строительного, Водного, Налогового и Цифрового, а также законопроектов "О государственных закупках", "О масс-медиа" и "О теплоэнергетике".

Глава государства был проинформирован и о работе парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана, созданной по его поручению.

Президент был ознакомлен с деятельностью секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В настоящее время реализуется Концепция развития Съезда на 2023-2033 годы.

Спикер рассказал Касым-Жомарту Токаеву и об активизации работы сената с депутатами маслихатов. К данной работе привлечены депутатская группа сената – "Өңір" и Совет по взаимодействию с местными представительными органами при сенате.

В ходе встречи было отмечено, что в этом году исполняется 30 лет с начала работы маслихатов в стране. В связи с этим в апреле 2024 года планируется провести международную конференцию.

По итогам встречи президент отметил особую роль законодательной поддержки реформ, проводимых в стране. Глава государства считает важным направлением государственной политики активное содействие развитию регионов. К этой работе, по его мнению, следует широко привлекать депутатов местных представительных органов.

Напомним, в конце прошлого года Маулен Ашимбаев сообщал о том, что самым большим достижением по итогам работы парламента Казахстана в 2023 году он считает принятие Социального кодекса.

Также сейчас депутаты активно обсуждают законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Документ разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье. Одно из нововведений – пожизненное лишение свободы педофилов и убийц детей.

Еще в прошлом году в Казахстане был разработан проект нового Водного кодекса, предусматривающий решение актуальных вопросов, связанных с обеспечением страны водой.

Проект включает в себя такие направления, как водоснабжение, водоотведение, вопросы ирригации, безопасности водохозяйственных сооружений и многое другое.

Также отметим, что состав сената парламента обновился в начале прошлого года. Тогда же депутаты сената единогласно поддержали кандидатуру Маулена Ашимбаева, выдвинутую президентом на пост главы сената.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2064592-glava-senata-otchitalsya-tokaevu-o-rabote-palaty/

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