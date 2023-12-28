Самое большое достижение парламента в 2023 году назвал Ашимбаев

Сегодня в кулуарах сената председатель палаты Маулен Ашимбаев назвал самое большое достижение по итогам работы парламента Казахстана в 2023 году, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если говорить о самом большом плюсе, который мы в этом году можем отметить как положительное достижение нашего парламента, я отметил бы значение Социального кодекса.

Действительно, это документ, еще потенциал которого полностью не использован. Мы постарались разные законы по пенсионному обеспечению, поддержке людей с инвалидностью, по другим аспектам – все объединить и систематизировать в одном документе, и выстроить превентивную работу в государственных органах, через цифровые инструменты.

Если какая-то семья осталась в сложном положении, она не должна сама ходить, обращаться, государство должно проактивно реагировать, поддержать с трудоустройством, помочь устроить ребенка в детский сад. Концепция Социального кодекса – это проактивная работа государственных институтов", – заявил Ашимбаев.

Он добавил, что пока потенциал кодекса полностью не используется.

Как сообщается на официальном сайте сената парламента, Социальный кодекс был принят палатой 16 марта текущего года. Отмечалось, что проектом кодекса предусмотрены изменения и дополнения в более чем 50 законов, которые направлены на создание базовых условий для укрепления и развития социальной сферы Казахстана.

20 апреля 2023 года его подписал Касым-Жомарт Токаев, а вступил в силу Социальный кодекс 1 июля этого года.

Мы рассказывали, какие изменения произошли в связи с введением Соцкодекса.

Также отметим, ранее на официальном сайте правительства РК сообщалось, что Социальный кодекс является одним из важнейших документов, который, как предполагается, установит базовые социальные права казахстанцев – от рождения до старости.

Сообщалось, что в кодексе предусмотрено внедрение Цифровой карты семьи для проактивного назначения господдержки, усиление мер соцзащиты детей, повышение доступности специальных соцуслуг для граждан с инвалидностью, особенно в сельской местности.

Реализованы меры по повышению уровня социальной защищенности работающих граждан, созданию социальных лифтов для молодежи, совершенствованию пенсионной системы и повышению пенсионных выплат, переформатированию центров занятости и многое другое.