Токаев назначил Маулена Ашимбаева и Жакипа Асанова депутатами сената

Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба сената парламента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил сегодня депутатов сената парламента Республики Казахстан. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте Акорды.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 3-1) пункта 1 статьи 7 закона Республики Казахстан "Об Ассамблее народа Казахстана" постановляю", - говорится в документе.

Депутатами сената парламента Республики Казахстан по данному указу назначены:

Больгерт Евгений Андреевич;

Кузиев Закиржан Пирмухамедович;

Ниязова Нурия Исмагиловна;

Сатвалдиев Алишер Гапиржанович;

Шиповских Геннадий Геннадиевич.

Кроме того, согласно другому указу, депутатами сената в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции РК стали:

Асанов Жакип Кажманович;

Ашимбаев Маулен Сагатханулы;

Жусип Нурторе Байтелесович;

Калтаева Ляззат Молдабековна;

Шакиров Аскар Оразалиевич.

Данные указы вводятся в действие со дня подписания.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия ряда депутатов сената, в том числе председателя палаты.

А на прошлой неделе глава государства подписал указ о роспуске мажилиса парламента РК и назначил дату внеочередных выборов депутатов мажилиса.

Сенат - верхняя палата парламента Казахстана – высшего представительного органа республики, осуществляющего законодательную власть, сообщается на официальном сайте палаты.

На официальном сайте ЦИК РК сообщается, что депутаты сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиками – депутатами маслихатов, которые, в свою очередь, избираются гражданами Казахстана на всеобщих выборах.

Срок полномочий сенаторов - шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2006599-tokaev-naznachil-deputatov-senata-parlamenta-kazahstana/