О реализации предвыборной программы Токаева рассказали в правительстве

Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе год назад поставил ряд задач по развитию АПК. Сейчас в правительстве рассказали о ходе их выполнения, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

Сообщается, что в своей предвыборной программе "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил перед правительством ряд новых задач по развитию агропромышленного комплекса республики.

"Сельское хозяйство станет новым двигателем отечественной экономики. Последующие годы пройдут под знаком развития сельских районов. Создадим условия для массовой занятости в сельской местности, поддержим предпринимательские инициативы сельчан. Жители получат доступ к земле. Для этого активизируем возврат в собственность государства неиспользуемых крупными владельцами земельных участков", — говорится в предвыборной программе.

Как отметил глава государства, предстоит внедрить эффективные водосберегающие технологии, восстановить систему мелиорации и ирригации. Наряду с этим государство реализует масштабный проект по организации сельхозкооперативов.

"Кооперативы станут прямыми поставщиками продукции от поля до прилавков магазинов. Неэффективные посредники будут исключены", — подчеркивается в документе.

Реализация предвыборной программы Токаева в сфере АПК. Инфографика: primeminister.kz

Так, год спустя, в рамках программы льготного лизинга аграриями приобретено 1053 комбайна и трактора на сумму 40 млрд тенге.

Выделено 20 млрд тенге на приобретение 2,8 тыс. единиц кормоуборочной техники.

Государству возвращено 8 млн гектаров неиспользуемых земель.

Реализуется проект "Ауыл аманаты" по развитию сельскохозяйственной кооперации и повышению доходов сельских жителей. Проект подразумевает вовлечение в кооперативное предпринимательство половины всех личных подсобных хозяйств республики и создание более 350 тыс. рабочих мест за счет микрокредитования и обеспечения доступа к рынкам сбыта.

На реализацию проекта предусматривается суммарно 1 трлн тенге с охватом свыше 1 млн сельчан. В 2023 году из республиканского бюджета выделено 100 млрд тенге для выдачи 17 тыс. микрокредитов. Это позволит создать более 18 тыс. новых рабочих мест на селе. На сегодня средства полностью освоены в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях. По другим регионам работа продолжается.

Разработан проект нового Водного кодекса, предусматривающий решение актуальных вопросов, связанных с обеспечением страны водой. Проект включает в себя такие направления, как водоснабжение, водоотведение, вопросы ирригации, безопасности водохозяйственных сооружений и многое другое.

Также продолжается работа по модернизации водохозяйственной системы страны.

По данным правительства до 2025 года в Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях планируется построить 9 новых водохранилищ с объемом накопления 1 700 млн кубометров воды. Ее планируется использовать в сельском хозяйстве и промышленности.

На втором этапе предусматривается строительство 11 водохранилищ в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях более чем на 705 млн кубических метров воды.

Вместе с тем планируется увеличить общую площадь орошаемых сельхозземель республики с 1,8 до 2,5 млн гектаров, реконструировать 15 действующих водохранилищ и 3,5 тыс. километров оросительных сетей, а также охватить цифровизацией учета воды 212 каналов.