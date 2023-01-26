Маулен Ашимбаев снова стал спикером сената

Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба сената парламента РК

Депутаты сената единогласно поддержали кандидатуру Маулена Ашимбаева, выдвинутую президентом на пост главы сената, передает корреспондент NUR.KZ.

Сенаторы поддержали кандидатуру Ашимбаева на пост главы сената.

"Проведено тайное голосование. Вынесена кандидатура Ашимбаева Маулена.

Для голосования депутатам сената было выдано 50 бюллетеней. Изъято 50, недействительных нет. За (проголосовало – прим. ред.) 50, против – нет, воздержавшихся нет", – сообщил на заседании верхней палаты парламента депутат Султанбек Макежанов.

Незадолго до этого в сенате состоялось заседание, на котором президент страны выдвинул кандидата на пост председателя сената: была предложена кандидатура Ашимбаева.

По информации с сайта сената, Ашимбаев занимал кресло спикера с мая 2020 года. Его полномочия временно прекратились указом президента от 24 января 2023 года – позже в этот же день Токаев подписал указы о назначении новых сенаторов, в числе которых был Ашимбаев.

Напомним, 14 января в стране прошли выборы в сенат. По их итогам в верхнюю палату парламента были избраны 20 депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2006847-senatory-podderzhali-kandidaturu-ashimbaeva-na-post-glavy-senata/