Токаев встретился с Геннадием Головкиным и дал ему поручения

Сегодня Касым-Жомарт Токаев принял нового президента Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи глава государства обратил внимание на ряд приоритетов в предстоящей работе Национального олимпийского комитета.

Прежде всего, президент подчеркнул важность укрепления доверительных и эффективных отношений в рамках Международного олимпийского комитета.

Касым-Жомарт Токаев отметил большую ответственность, связанную с подготовкой спортсменов национальных сборных к предстоящим XXXIII летним Олимпийским играм.

Важной задачей глава государства назвал создание эффективной системы, которая позволит увеличить количество лицензий и успешно выступить в Париже.

Глава государства считает необходимым обеспечить спортсменам максимально благоприятные условия для самореализации и искоренить негативные явления, которые подрывают основу отечественного спорта.

По его словам, следует обеспечить справедливость в отборе в ряды национальной сборной.

️Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что профессионализм и большой опыт Геннадия Головкина будут способствовать эффективному решению актуальных проблем развития олимпийских видов спорта в стране.

Назначение Геннадия Головкина на пост главы НОК

Напомним, в понедельник, 26 февраля, в Астане состоялось заседание внеочередной Генеральной ассамблеи НОК РК. В рамках мероприятия Головкина единогласно избрали на пост президента организации. В этой должности он сменил Тимура Кулибаева, который возглавлял НОК с сентября 2015 года и сложил с себя полномочия.

В середине февраля кандидатуру Головкина выдвинули спортивные федерации по олимпийским видам спорта.

После назначения новый глава НОК выступил с заявлением.

Также отметим, что в тот же день определился новый состав Национального олимпийского комитета Казахстана.

Позже Головкин в своих соцсетях прокомментировал назначение на новую должность.

А Всемирная боксерская ассоциация (WBA) поздравила казахстанского боксера Геннадия Головкина с назначением на пост президента Национального олимпийского комитета РК.