На назначение Головкина отреагировала Всемирная боксерская ассоциация

Всемирная боксерская ассоциация поздравила казахстанского боксера Геннадия Головкина с значением на пост президента Национального олимпийского комитета РК, передает NUR.KZ.

"Поздравляем бывшего чемпиона мира Геннадия Головкина с назначением на должность президента Олимпийского комитета Казахстана", – пишет WBA в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, вчера в Астане состоялось заседание внеочередной Генеральной ассамблеи НОК РК. В рамках мероприятия Головкина единогласно избрали на пост президента организации. В этой должности он сменил Тимура Кулибаева, который возглавлял НОК с сентября 2015 года и сложил с себя полномочия.

В середине февраля кандидатуру Головкина выдвинули спортивные федерации по олимпийским видам спорта.

После назначения новый глава НОК выступил с заявлением.

Также экс-чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин высказался о своем назначении на пост главы НОК.