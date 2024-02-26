Определился новый состав Национального олимпийского комитета Казахстана

На официальном сайте Национального олимпийского комитета Республики Казахстан (НОК РК) появился обновленный состав организации, сформированный по итогам голосования, передает NUR.KZ.

В понедельник в Астане прошла внеочередная Генеральная ассамблея НОК РК. В ней приняли участие представители 35 национальных спортивных федераций и два члена Комиссии спортсменов.

В рамках мероприятия Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия президента НОК РК. Новым главой организации единогласно избрали бывшего чемпиона мира по боксу и призера Олимпиады-2004 Геннадия Головкина.

Также прекратили свою работу Исполнительный комитет и Ревизионная комиссия прежнего созыва. Путем голосования членов Генеральной ассамблеи эти структуры были сформированы в обновленном составе.

Генеральный секретарь: Жанар Утешева;

Вице-президент по летним видам спорта: Данияр Абулгазин (Федерация настольного тенниса Республики Казахстан);

Вице-президент по зимним видам спорта: Аскар Мамин (Казахстанская федерация хоккея);

Вице-президент по общим вопросам: Ербол Мырзабосынов (председатель Комитета по делам спорта и физической культуры);

Вице-президент по развитию паралимпийских видов спорта: Серик Сапиев (чемпион Олимпиады-2012 в боксе);

Представитель Комиссии спортсменов: Ольга Рыпакова, (чемпионка Олимпиады-2012, призер Олимпиад 2008 и 2016 годов в тройном прыжке);

Представители национальных спортивных федераций: Даниал Ахметов (Федерация легкой атлетики Республики Казахстан), Дмитрий Баландин (чемпион Олимпиады-2016 в плавании), Гаджи Гаджиев (Федерация тяжелой атлетики), Куанышбек Есекеев (Федерация дзюдо), Диас Сулейменов (Национальная лыжная ассоциация Республики Казахстан), Булат Утемуратов (Федерация тенниса), Алия Юсупова (Казахстанская федерация гимнастики);

Председатель Ревизионной комиссии: Абай Алпамысов (Национальная федерация баскетбола)

Члены Ревизионной комиссии: Роллан Сериков (Федерация қазақша күрес), Раббани Ашимбеков (Казахстанская федерация гимнастики)

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