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Геннадий Головкин выступил с первым заявлением в должности главы Национального олимпийского комитета

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Президент НОК РК Геннадий Головкин
Геннадий Головкин: Пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

Пресс-служба Национального олимпийского комитета Республики Казахстан (НОК РК) опубликовала заявление Геннадия Головкина после избрания на пост главы организации, передает NUR.KZ.

В понедельник бывший чемпион мира по боксу в среднем весе стал новым президентом НОК РК. Кандидатуру Головкина поддержали единогласно.

"Для меня большой честью будет представлять нашу страну уже в новом для себя качестве. Когда мне предложили возглавить НОК Казахстана, я согласился выдвинуть свою кандидатуру при условии, что мне позволят внести свой вклад в развитие казахстанского спорта. Как вы знаете, я не политик и не чиновник. Я привык доказывать свои намерения не словом, а делом. Хочу добавить, что у меня есть свое видение, есть многолетний международный опыт, есть команда, и самое главное давнее искреннее желание это все реализовать в моей родной стране", — сказал Головкин.

Предыдущий президент НОК РК Тимур Кулибаев, возглавлявший организацию с 2015 года, ранее сложил свои полномочия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2063089-gennadiy-golovkin-vystupil-s-pervym-zayavleniem-v-dolzhnosti-glavy-natsionalnogo-olimpiyskogo-komiteta/

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