Головкин прокомментировал свое назначение на пост главы НОК

Экс-чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин высказался о своем сегодняшнем назначении на пост главы НОК, передает NUR.KZ.

В своем официальном профиле в Instagram Головкин поблагодарил за поздравления.

"Дорогие друзья, хотел поблагодарить всех за поздравления, которые весь день получаю от всех, кто неравнодушен к спорту. Рад буду представлять нашу страну в международном олимпийском сообществе. Задачи стоят серьезные, но верю, что смогу быть полезен нашему спорту. Самое главное - есть видение, есть желание и ваша поддержка. Рахмет!" - написал он.

Напомним, сегодня в Астане состоялось заседание внеочередной Генеральной ассамблеи НОК РК. В рамках мероприятия Головкина единогласно избрали на пост президента организации. В этой должности он сменил Тимура Кулибаева, который возглавлял НОК с сентября 2015 года и сложил с себя полномочия.

В середине февраля кандидатуру Головкина выдвинули спортивные федерации по олимпийским видам спорта.

После назначения новый глава НОК выступил с заявлением.

Также отметим, что сегодня определился новый состав Национального олимпийского комитета Казахстана.