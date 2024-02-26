Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Геннадия Головкина избрали главой Национального олимпийского комитета Казахстана

Опубликовано:

Глава НОК РК Геннадий Головкин
Геннадий Головкин: Пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин стал новым главой Национального олимпийского комитета Республики Казахстан (НОК РК), передает NUR.KZ со ссылкой на заявление организации.

В понедельник в Астане состоялось заседание внеочередной Генеральной ассамблеи НОК РК. В рамках мероприятия Головкина единогласно избрали на пост президента организации. В этой должности он сменил Тимура Кулибаева, который возглавлял НОК с сентября 2015 года и сложил с себя полномочия.

В середине февраля кандидатуру Головкина выдвинули спортивные федерации по олимпийским видам спорта. Процедура прошла на заседании независимой избирательной комиссии НОК РК.

Головкин — один из самых титулованных боксеров современности. Он многократно выигрывал и защищал чемпионские пояса в среднем весе по различным версиям. В этой же категории на любительском уровне Головкин стал чемпионом мира и завоевал серебро Олимпиады-2004.

Последний раз на ринг новый глава НОК РК выходил в сентябре 2022 года, когда уступил мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу в их третьем очном поединке. После этого официально о завершении спортивной карьеры Головкин не объявлял.

НОК РК был создан 3 февраля 1990 года. В сентябре 1993 года организация получила признание Международного олимпийского комитета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2063077-gennadiya-golovkina-izbrali-glavoy-natsionalnogo-olimpiyskogo-komiteta-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.