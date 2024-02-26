Геннадия Головкина избрали главой Национального олимпийского комитета Казахстана

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин стал новым главой Национального олимпийского комитета Республики Казахстан (НОК РК), передает NUR.KZ со ссылкой на заявление организации.

В понедельник в Астане состоялось заседание внеочередной Генеральной ассамблеи НОК РК. В рамках мероприятия Головкина единогласно избрали на пост президента организации. В этой должности он сменил Тимура Кулибаева, который возглавлял НОК с сентября 2015 года и сложил с себя полномочия.

В середине февраля кандидатуру Головкина выдвинули спортивные федерации по олимпийским видам спорта. Процедура прошла на заседании независимой избирательной комиссии НОК РК.

Головкин — один из самых титулованных боксеров современности. Он многократно выигрывал и защищал чемпионские пояса в среднем весе по различным версиям. В этой же категории на любительском уровне Головкин стал чемпионом мира и завоевал серебро Олимпиады-2004.

Последний раз на ринг новый глава НОК РК выходил в сентябре 2022 года, когда уступил мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу в их третьем очном поединке. После этого официально о завершении спортивной карьеры Головкин не объявлял.

НОК РК был создан 3 февраля 1990 года. В сентябре 1993 года организация получила признание Международного олимпийского комитета.

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