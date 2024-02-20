Токаев посетит Россию 21 февраля
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завтра, 21 февраля, с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани.
Ожидается, что на мероприятие также прибудут главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Акорды.
Напомним, в последний раз раз Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин встречались в Астане 9 ноября прошлого года. Тогда российский президент по приглашению Токаева прибыл в Казахстан с официальным визитом. Касым-Жомарт Токаев лично встретил Владимира Путина в аэропорту Астаны.
Позже главы государств приняли участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества.
В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев предложил российским компаниям совместно продвигать халяльную продукцию. Тогда же и были озвучены планы по строительству ТЭЦ в Казахстане при участии российской стороны.
После форума Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным рассказал о планах расширения дипломатического присутствия двух стран.
Кроме того, лидеры стран провели переговоры в узком составе. Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за традиционно теплый прием и отметил продуктивность переговоров в узком формате.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2062042-tokaev-posetit-rossiyu-21-fevralya/