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30 лет независимости Казахстана

"Ее опыт нам нужен": глава Минздрава об экс-министре Ажар Гиният

Опубликовано:

Женщина выступает
Ажар Гиният. Фото: gov.kz

Глава Минздрава Акмарал Альназарова заявила, что ее предшественница Ажар Гиният останется в системе здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы не можем сейчас раскидываться ценными кадрами. Ажар Гиниятовна имеет колоссальный опыт административной работы в системе здравоохранения, однозначно ее опыт будет использован нами. Думаю, скоро вы узнаете, на какой именно участок работы придет Ажар Гиниятовна. Какая конкретно должность - пока неизвестно. Но однозначно это будет система здравоохранения, ее опыт нам нужен", - сообщила Альназарова.

Министр добавила, что каждый день держит связь с экс-министром - сейчас Ажар Гиният находится в отпуске.

К слову, Гиният занимала должность министра здравоохранения Казахстана с января 2022 года. В апреле прошлого года была переназначена на этот пост.

После отставки правительства Алихана Смаилова на место Ажар Гиният была назначена новый министр здравоохранения - Акмарал Альназарова. Она стала одной из четырех новых министров в кабмине.

До этого она была сенатором - на прошлой неделе палата досрочно прекратила ее депутатские полномочия.

Отметим, что Альназарова заявляла, что экс-министр останется работать в системе здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2060959-azhar-giniyat-ostanetsya-v-zdravoohranenii-zayavila-novaya-glava-minzdrava/

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