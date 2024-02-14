"Ее опыт нам нужен": глава Минздрава об экс-министре Ажар Гиният
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Глава Минздрава Акмарал Альназарова заявила, что ее предшественница Ажар Гиният останется в системе здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.
"Мы не можем сейчас раскидываться ценными кадрами. Ажар Гиниятовна имеет колоссальный опыт административной работы в системе здравоохранения, однозначно ее опыт будет использован нами. Думаю, скоро вы узнаете, на какой именно участок работы придет Ажар Гиниятовна. Какая конкретно должность - пока неизвестно. Но однозначно это будет система здравоохранения, ее опыт нам нужен", - сообщила Альназарова.
Министр добавила, что каждый день держит связь с экс-министром - сейчас Ажар Гиният находится в отпуске.
К слову, Гиният занимала должность министра здравоохранения Казахстана с января 2022 года. В апреле прошлого года была переназначена на этот пост.
После отставки правительства Алихана Смаилова на место Ажар Гиният была назначена новый министр здравоохранения - Акмарал Альназарова. Она стала одной из четырех новых министров в кабмине.
До этого она была сенатором - на прошлой неделе палата досрочно прекратила ее депутатские полномочия.
Отметим, что Альназарова заявляла, что экс-министр останется работать в системе здравоохранения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2060959-azhar-giniyat-ostanetsya-v-zdravoohranenii-zayavila-novaya-glava-minzdrava/