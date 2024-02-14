"Ее опыт нам нужен": глава Минздрава об экс-министре Ажар Гиният

Глава Минздрава Акмарал Альназарова заявила, что ее предшественница Ажар Гиният останется в системе здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы не можем сейчас раскидываться ценными кадрами. Ажар Гиниятовна имеет колоссальный опыт административной работы в системе здравоохранения, однозначно ее опыт будет использован нами. Думаю, скоро вы узнаете, на какой именно участок работы придет Ажар Гиниятовна. Какая конкретно должность - пока неизвестно. Но однозначно это будет система здравоохранения, ее опыт нам нужен", - сообщила Альназарова.

Министр добавила, что каждый день держит связь с экс-министром - сейчас Ажар Гиният находится в отпуске.

К слову, Гиният занимала должность министра здравоохранения Казахстана с января 2022 года. В апреле прошлого года была переназначена на этот пост.

После отставки правительства Алихана Смаилова на место Ажар Гиният была назначена новый министр здравоохранения - Акмарал Альназарова. Она стала одной из четырех новых министров в кабмине.

До этого она была сенатором - на прошлой неделе палата досрочно прекратила ее депутатские полномочия.

Отметим, что Альназарова заявляла, что экс-министр останется работать в системе здравоохранения.