Новая глава Минздрава об экс-министре Гиният: Думаю, она останется в системе здравоохранения

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала, что встретилась с экс-главой Минздрава Ажар Гиният, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы с Ажар Гиниятовной встретились. Мы коллеги, мы очень много лет вместе работаем. На каждом этапе у каждого руководителя ведомства бывают свои определенные задачи. Ажар Гиниятовна пришла в период вспышки COVID-19 в стране, и вся ее деятельность была направлена на оперативное управление.

Вместе с тем, сегодня мы видим вакциноуправляемые инфекции, но у нас весь 2023 год проходил под эгидой работы с ВОЗ. Мы ее опыт конечно будем использовать. Я думаю, она останется в системе здравоохранения», - заявила Альназарова.

По ее мнению, Ажар Гиният "достойно выполнила задачи, которые были возложены на нее".

Напомним, что Акмарал Альназарова стала новой главой Минздрава после обновления правительства, заменив на посту Ажар Гиният.

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Акмарал Альназарова родилась 16 февраля 1971 года в Кызылорде.

С 2003 по 2004 год возглавляла управление здравоохранения Кызылординской области.

С 2005 по 2007 год – глава областного управления Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения.

С 2007 по 2013 год – директор Кызылординского медицинского колледжа.

С 2013 по 2015 год – замакима Кызылординской области.

С 2015 по 2019 год – руководитель управления здравоохранения Кызылординской области. С августа 2020 года – депутат сената парламента.

Сегодня сенат досрочно прекратил полномочия депутата Акмарал Альназаровой, так как указом президента она назначена министром здравоохранения.