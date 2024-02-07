Не нужно ли поставить женщину главой правительства Казахстана, спросили у зампремьера

В кулуарах правительства зампремьер-министра Тамару Дуйсенову спросили о причинах отставки правительства и о том, не пора ли поставить женщину во главу кабмина, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамару Дуйсенову спросили, в чем был смысл смены правительства, если 80% министров остались на своих должностях.

"Наверное, это не ко мне вопрос. Есть оценка, которую вы услышали – где-то мы смогли реализовать, где-то не смогли. И потом стоит очень большая задача именно по модернизации экономики, по динамике. Глава государства решил, что нужно дать новый импульс", – ответила зампремьера, которая также сохранила свой пост.

Ее спросили о возможности назначения женщины главой правительства Казахстана.

"Правильно. Давайте исходить из того, что здесь вопрос ни женщин, ни мужчин – нужен профессионал. Я думаю, если смотреть, у нас много девушек, работающих и на производстве, и возглавляют целые министерства. Я думаю, что, если мы с вами будем хорошо работать, глава государства обратит внимание", – ответила Дуйсенова.

Напомним, в понедельник правительство Казахстана ушло в отставку.

Вчера в Казахстане сформировали новый кабинет министров под управлением премьер-министра Олжаса Бектенова. В новом правительстве Казахстана из 26-ти человек 21 перешли из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в кабмине: премьер-министр и 4 министра.

Отметим, что на сегодня в стране три женщины-министры:

министр культуры и информации Аида Балаева;

министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова;

министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

А также Тамара Дуйсенова – заместитель премьер-министра.