"Собрать все "хотелки" в один документ и потом жаловаться": Токаев об инфраструктурном плане

Президент Касым-Жомарт Токаев подверг критике Национальный инфраструктурный план и поручил правительству пересмотреть его, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на расширенном заседании правительства. Глава государства подверг критике Национальный инфраструктурный план и поручил пересмотреть его, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Важным условием для широкого привлечения инвестиций является качественная подготовка Национального инфраструктурного плана. Собрать, как говорится, все "хотелки" в один документ и потом жаловаться на то, что из бюджета не выделены средства, – это не иначе как расписка в своей некомпетентности.

Поручаю правительству пересмотреть инфраструктурный план. В нем нужно определить приоритеты, точечно проработать привлечение частных инвестиций в стратегически важные проекты, предусмотреть меры финансовой поддержки лишь для крайних случаев", – сказал глава государства.

Токаев отметил, что уполномоченным структурам необходимо активизировать усилия по возврату незаконно выведенных активов.

"Еще одним источником инвестиций должен стать возврат незаконно выведенных активов. Контуры этой работы мною неоднократно обозначались, в том числе на встречах с бизнесом. Уполномоченным структурам нужно активизировать усилия.

Поступающие средства надо направлять на реализацию важных для страны проектов. В то же время еще раз предупреждаю – нельзя "перегибать палку", произвол со стороны правоохранительных органов недопустим. С моей стороны последует жесткая реакция на каждый такой сигнал.

Наша основная задача – обеспечить благоприятный бизнес- и инвестиционный климат в стране, а не держать предпринимателей на коротком поводке. Эта работа имеет большое значение с точки зрения обеспечения социальной справедливости и призвана решить важную экономическую задачу, поэтому дискредитировать ее никому не позволено", – сказал президент.