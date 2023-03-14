Глава МВД объяснил предложение ввести наркоскрининги для детей в Казахстане

Школьный класс. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МВД в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, для чего предлагается ввести скрининг на наркотики для учеников, передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, что такая мера заложена в принятом правительством "Комплексном плане борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы".

Марат Ахметжанов указал, что скрининг на наркотики предлагается ввести в рамках защиты детей.

"Вы поймите, у вас у каждого есть дети. Сегодня синтетические наркотики распространены и легкодоступны. Одна доза стоит 10 тысяч тенге. Могут вам прислать по интернету закладчики.

Научная экспертиза показывает, что если на ранней стадии будет выявлено потребление, 95% можно вернуть к нормальной жизни. На третьей стадии уже только 15% могут вернуться к нормальной жизни", – отметил он.

Министр не скрывает, что есть очень много видов наркотиков, которые распространились в школах.

"Я предлагаю при профосмотре провести скрининг биоматериалов. Это предложение Минздрава, но мы его поддерживаем. При поступлении в учебные заведения, на работу, госслужбу, воинскую службу. Да, мы понимаем, сегодня мы должны выбрать, нам что дороже –безопасность наших детей и общества", – отметил он.

К слову, глава МВД подчеркнул, что никакой уголовной и административной ответственности при нахождении наркотических средств в биоматериалах не будет. Но, по его словам, информация будет направлена родителям.

Напомним, что на сегодняшнем заседании правительство поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Представил документ глава МВД. По его словам, в стране на сегодняшний день нет точного и достоверного учета наркозависимых.

Также Ахметжанов отметил, что выявляются факты употребления наркотиков среди учеников, поэтому планируется внедрение системы соответствующего скрининга.

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", скрининг – это профилактический медицинский осмотр здоровых лиц определенного возраста для выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях. Скрининговые обследования помогают выявить заболевание на ранней стадии или предрасположенность к нему, подобрать оптимальное лечение и назначить комплекс профилактических мер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012816-glava-mvd-obyasnil-predlozhenie-vvesti-narkoskriningi-dlya-detey-v-kazahstane/