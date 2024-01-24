Могут ли Коянбаев или Алибеков занять место выбывшего депутата в мажилисе

Сегодня в кулуарах мажилиса главу партии Respublica Айдарбека Ходжаназарова спросили, кто может занять место подавшей в отставку депутата Динары Шукижановой, передает корреспондент NUR.KZ.

В партийном списке партии Respublica есть шоумен Нурлан Коянбаев, а также блогер Бейбит Алибеков – Ходжаназаров прокомментировал, могут ли они занять освободившееся в мажилисе депутатское кресло.

"У нас партийный список, как и у всех. Мы планируем собираться с нашим центральным советом. Буквально в течение недели будем определяться. У нас есть претенденты. Маловероятно, что они придут в парламент (Алибеков или Коянбаев – прим. ред.), там есть другие ребята.

Мы будем голосовать. У нас есть ряд людей, которые подойдут под комитет, в котором была Динара Шукижанова – с предпринимательским опытом. Будем выбирать.

Честно говоря, сейчас сложно говорить, потому что у каждого из нас есть свои какие-то мысли. Сейчас будем все эти мысли накидывать. У Динары Шукижановой самой есть какие-то рекомендации", – заявил Ходжаназаров.

Напомним, сегодня депутат Динара Шукижанова официально покинула мажилис.

Также отметим, что партия Respublica была официально зарегистрирована в Министерстве юстиции Казахстана 18 января 2023 года.

На выборах в мажилис в марте прошлого года партия набрала 8,59% голосов и получила 6 депутатских мандатов.

Позже председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров рассказывал, для чего пришел в мажилис.

Также добавим, что Нурлан Коянбаев – известный казахстанский продюсер кино и телевидения. Он являлся генеральным продюсером национального телеканала "Қазақстан", а также принимал участие в организации популярных проектов на республиканских телеканалах. В 2021 году указом президента РК он был награжден медалью "Шапағат".

В апреле 2022 года он был назначен на должность креативного директора Телерадиокомплекса президента Казахстана.

Бейбит Алибеков. Фото: facebook.com/beibit.alibekov

Бейбит Алибеков, по данным с официального сайта партии Respublica, является владельцем медиа холдинга и издательства Blackberry. Блогер, основатель "Astana Watch Club".

Оба являются сопредседателями партии.