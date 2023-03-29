Айдарбек Ходжаназаров заявил о готовности отказаться от зарплаты депутата
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Председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров в кулуарах парламента рассказал, для чего пришел в мажилис, передает корреспондент NUR.KZ.
Айдарбек Ходжаназаров напомнил, что является акционером ряда компаний.
"В рамках требования закона я передал эти доли в доверительное управление, но я получаю дивиденды с этих компаний. Соответственно, у меня не будет возникать финансовых сложностей. И я планирую и особо не претендую на заработную плату, которую будут платить депутатам. Потому что мы пришли не ради привилегий – квартир, машин, и они не прельщают моих однопартийцев", – заявил он.
По его словам, они даже готовы отказаться от зарплаты депутата.
"Если есть возможные законные способы, то мы готовы отказаться от этих окладов и других привилегий. Я не нуждаюсь в водителе и машине, но если в рамках осуществления своей депутатской деятельности мне потребуется быть не на своей машине, то я не могу отказаться", – резюмировал Айдарбек Ходжаназаров.
Напомним, партия Respublica была официально зарегистрирована в Министерстве юстиции Казахстана в январе текущего года.
Позже стало известно, что партия подала документы в Центральную избирательную комиссию РК о выдвижении кандидатов в мажилис.
По итогам прошедших 19 марта выборов, согласно данным ЦИК, за партию за Respublica проголосовали 547 154 избирателей, в результате чего партия получила шесть депутатских мандатов.
Так, депутатами от партии Respublica должны были стать Айдарбек Ходжаназаров, Руслан Берденов, Динара Шукижанова, Динара Наумова, Нургул Тау, Олжас Куспеков. А уже позднее новоизбранных депутатов мажилиса парламента VIII созыва официально зарегистрировали в ЦИК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014578-aydarbek-hodzhanazarov-zayavil-o-gotovnosti-otkazatsya-ot-zarplaty-deputata/