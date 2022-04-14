Шоумен Нурлан Коянбаев стал креативным директором Телерадиокомплекса президента

Нурлан Коянбаев. Фото: Телерадиокомплекс президента РК

Казахстанский продюсер Нурлан Коянбаев назначен на должность креативного директора Телерадиокомплекса президента Казахстана, а советником генерального директора стал Алпамыс Шаримов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале телерадиокомплекса.

"Известный казахстанский продюсер кино и телевидения Нурлан Коянбаев назначен креативным директором Телерадиокомплекса президента РК", – говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что Коянбаев являлся генеральным продюсером национального телеканала "Қазақстан", а также принимал участие в организации популярных проектов на республиканских телеканалах.

В 2021 году указом президента РК он был награжден медалью "Шапағат".

Кроме того, сообщается, что советником генерального директора Телерадиокомплекса президента РК стал Алпамыс Шаримов.

"Алпамыс Шаримов – известный продюсер телевидения и кино. В разные годы работал радиоведущим на "Қазақ радиосы", на телеканале "Қазақстан", – отмечается в заявлении телерадиокомплекса.

Он принимал участие в организации казахстанских и международных телепроектов. Является членом международного благотворительного фонда Global Gift Foundation.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1965103-nurlan-koyanbaev-stal-kreativnym-direktorom-teleradiokompleksa-prezidenta/